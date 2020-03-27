18+ ⟩ Российская звезда Playboy поставила Сеть на уши: красотка ищет принца на время карантина

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26-летняя красавица родом из Ростова-на-Дону решила, что карантин — не повод отказываться от удовольствий.
Звезда Playboy Мария Лиман, которая в прошлом году перебралась в Лондон, выполняет распоряжение правительства и находится на самоизоляции. Однако девушке, видимо, надоело грустить, и она занялась поисками секс-напарника, который скрасит ей пребывание дома в ближайшие три месяца. О чем рассказала в Instagram.
Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом и составит мне компанию в ближайшие три месяца, чтобы быть изолированной дома и провести это замечательное время на карантине
— Мария Лиман.
Однако красотка не сразу смогла найти подходящего избранника и снова опубликовала призывный пост. На этот раз Мария снабдила его пикантным фото, которое говорило само за себя. Девушка позировала полуобнажённой на диване, приняв откровенную позу.
Спящая красавица ждёт своего принца в заточении. 👸🏻 Где этот храбрый красавчик, который победит вирус 🦠 и спасёт меня? 😍 Прошу ускориться ❗️ Все свои запасы, которые я купила на месяц вперёд, закончились за пару вечеров. 😱 Расскажите, как Вы планируете провести это незабываемое время?
И если подходящий кандидат пока не обратил внимания на знойную брюнетку, то западные СМИ её заметили. Девушка стала героиней статей в таких изданиях, как The Sun и Daily Star. А подписчики Марии с иронией отнеслись к ее затее, оставив шуточные комментарии: "Высокая боеготовность", "Что делает гречка с людьми", "Видимо, нынешней принцессе уже недостаточно поцелуя принца для пробуждения".