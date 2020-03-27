18+ ⟩ Российская звезда Playboy поставила Сеть на уши: красотка ищет принца на время карантина

Звезда Playboy Мария Лиман, которая в прошлом году перебралась в Лондон, выполняет распоряжение правительства и находится на самоизоляции. Однако девушке, видимо, надоело грустить, и она занялась поисками секс-напарника, который скрасит ей пребывание дома в ближайшие три месяца. О чем рассказала в Instagram.

Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом и составит мне компанию в ближайшие три месяца, чтобы быть изолированной дома и провести это замечательное время на карантине

— Мария Лиман.

Однако красотка не сразу смогла найти подходящего избранника и снова опубликовала призывный пост. На этот раз Мария снабдила его пикантным фото, которое говорило само за себя. Девушка позировала полуобнажённой на диване, приняв откровенную позу.

Спящая красавица ждёт своего принца в заточении. 👸🏻 Где этот храбрый красавчик, который победит вирус 🦠 и спасёт меня? 😍 Прошу ускориться ❗️ Все свои запасы, которые я купила на месяц вперёд, закончились за пару вечеров. 😱 Расскажите, как Вы планируете провести это незабываемое время?