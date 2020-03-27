Знаки Зодиака, которые покидают наш мир раньше других

На самом деле, в мире всё очень непредсказуемо. Наша жизнь состоит из черных и белых полос, и это вполне нормально, мы это должны понимать. Астрологи узнали, какие представители зодиакальных созвездий умирают раньше всех, пишет zen.yandex.ru.

Рыбы

Представители данного знака Зодиака являются довольно хилыми людьми. Они не могут не болеть. Поэтому постоянно подхватывают какой-нибудь вирус или же просто недомогают.

Более того, Рыбам очень нравится внимание окружающих во время болезни. Болезни у них всегда разные, начиная с обычной простуды и заканчивая пневмонией. Рыбы всегда очень бояться заболеть, но болезни как назло постоянно преследуют и атакуют их, причем в самое неподходящее время. Выпускной или важное собеседование? Это означает, что этот знак обязательно заболеет или как минимум будет чувствовать себя не так хорошо, как хотелось бы.

Помимо этого, астрологи уверены в том, что не только болезни способны атаковать Рыб. Их нервы находятся всегда на пределе. Порой кажется, что эти замечательные Рыбки могут надуться и взорваться. А все из-за того, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень мнительны, постоянно накручивают себя, переживают, а если проблема накаляется, то вообще начинают паниковать. Уже годам к 30 Рыбы с изрядно потрепанными нервами стараются найти спокойную работу, на которой им не придется каждый день нервничать, злиться и переживать.

Астрологи рекомендуют не принимать все так близко к сердцу, поскольку нервные клетки восстановлению не подлежат. Поэтому, дорогие Рыбки, начинайте беречь себя, и все у вас будет прекрасно.

Стрелец

По статистике, Стрельцы живут меньше других. Представителям данного знака Зодиака стоит хорошенько прислушаться к рекомендациям астрологов, если они хотят прожить как можно дольше.

Астрологи настоятельно рекомендуют Стрельцам обратить пристальное внимание на свой иммунитет и все-таки начать о нем заботиться. А все дело в том, что представители огненной стихии – истинные любители попробовать чего-нибудь экзотического и необычного. Это могут быть острые чипсы, газировка, спиртные напитки, сигареты, сладкое, жареное, соленое, фастфуд. Активно пробовать все это Стрельцы начинают уже в переходном возрасте и потом удивляются, почему они страдают от переедания.

А в животе у них постоянная тяжесть, вздутие, сильные боли в животе. Всё это простая математика и последствия вредной еды, которую Стрельцы едят всю свою жизнь.

Звезды настоятельно рекомендуют начать правильно питаться, исключив из своего рациона сладкую, соленую и жирную пищу. Помимо этого следует отказаться от различного фастфуда, газированных и спиртных напитков и, конечно же, от курения.

Не лишним будет и заняться спортом. Таким образом Стрельцы обеспечат себе как минимум +10-15 лет к своей жизни.

Скорпион

Завершают наш список злюки-Скорпионы. Вы наверняка задаётесь вопросом, почему же злюки? А мы вам сейчас всё подробно расскажем.

Главной ошибкой представителей данного зодиакального созвездия является не вредные продукты, сильная мнительность или постоянная чрезмерная паника, а самое банальное – чувство постоянной злости, раздражение, которые Скорпионы порой вымещают на своих родных и близких людях. Не стоит так сильно нервничать и раздражаться по всякому поводу.