Власти Нью-Йорка рассказали, как безопасно заниматься сексом во время пандемии

Руководство рассказывает о том, стоит ли заниматься сексом в период пандемии вообще. Власти жирным шрифтом подчёркивают: Ты — твой самый безопасный сексуальный партнёр.

Если же ты всё-таки решил переключиться на мастурбацию, врачи Департамента здравоохранения Нью-Йорка советуют тщательно мыть руки и хорошенько промывать секс-игрушки.

В том случае, если это для тебя совсем не вариант, они настаивают на сексе только с тем человеком, которым ты разделяешь карантин. Ситуация с поцелуями та же. Если тебе кажется, что ты начинаешь заболевать, то лучше отложить интимные связи вообще.

В таком случае можно перейти на просмотр порно или же использовать секстинг. Главное — не забывать дезинфицировать устройство, как телефон, так и компьютер.