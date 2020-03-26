Власти Нью-Йорка рассказали, как безопасно заниматься сексом во время пандемии

Вполне разумно предположить, что во время карантина лучше воздержаться от излишнего контакта с окружающими. Однако остаётся вопрос, волнующий всех: как же в таком случае заниматься сексом? Правительство Нью-Йорка решило рассказать своим жителям и заодно всему миру, как это сделать, пишет Mensport.
Руководство рассказывает о том, стоит ли заниматься сексом в период пандемии вообще. Власти жирным шрифтом подчёркивают: Ты — твой самый безопасный сексуальный партнёр.
Если же ты всё-таки решил переключиться на мастурбацию, врачи Департамента здравоохранения Нью-Йорка советуют тщательно мыть руки и хорошенько промывать секс-игрушки.
В том случае, если это для тебя совсем не вариант, они настаивают на сексе только с тем человеком, которым ты разделяешь карантин. Ситуация с поцелуями та же. Если тебе кажется, что ты начинаешь заболевать, то лучше отложить интимные связи вообще.
В таком случае можно перейти на просмотр порно или же использовать секстинг. Главное — не забывать дезинфицировать устройство, как телефон, так и компьютер.
Также власти предлагают обратиться к мастурбации вдвоём, сохраняя при этом дистанцию в шесть футов — примерно 180 сантиметров. Для любого вида сексуального контакта эксперты советуют вспомнить о важности презервативов.