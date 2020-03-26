С КЕМ ЭТО ОНА? ⟩ Британская певица сверкнула фигурой в крошечном бикини у бассейна

29-летняя певица и тут не забыла напомнить о дистанции, приемлемой во время вируса.
Пусть многие сейчас и сидят дома, изоляция не повод забросить все дела. Именно так решила Рита Ора, которая известна не только сильным голосом, но и прекрасной фигурой. Но ничего не даётся просто так, поэтому девушка много времени посвящает физическим упражнениям. В этот раз её выбор пал на бассейн, откуда певица и поделилась снимками.
Под фото Рита подписала, что плавала в этот раз она не одна, а с сестрой, снимала её тоже она. Но всё происходило на большом расстоянии, ведь существует угроза заражения коронавирусом. Для полезного досуга девушка выбрала маленькое красное бикини. Волосы Рита заколола, чтобы не мешали, а от макияжа решила совсем отказаться. Но такой простой образ только подчеркнул естественную красоту певицы, которую, безусловно, подписчики по достоинству оценили в комментариях.
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Девушка серьезно относится к своему и чужому здоровью. Рита стала одной из многих звезд, которые в последнее время почти все посты в социальных сетях посвящают коронавирусу и борьбе с ним. Певица создала несколько хештегов и линейку одежды с лозунгами, призывающими к ответственному поведению во времена пандемии.