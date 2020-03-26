Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для человека

Похоже на шутку – но это подтвержденный факт: всё больше домашних котов и кошек учат «иностранный» язык – человеческий. Исследования ДНК маленьких хищников показали: они не были одомашнены. Примерно 9000 лет назад кошки просто решили жить с людьми – и взяли на себя всю инициативу по взаимодействию, рассказывает tvkultura.ru.

«Всё очень зависит от того, на что реагируем. Если кошка выдала нам вариант, похожий на “мама”, а мы умилились, она может это поведение в себе закрепить, потому что она получила внимание», – объясняет зоопсихолог Елена Мельникова.

Ученые выяснили: среди своих кошки общаются при помощи запахов и жестов, а вот мяукают специально для человека.

Эти хищники притворяются маленькими и беззащитными, чтобы получше устроиться в семье хозяина. Причем навыки манипуляции передаются по наследству, и каждое следующее поколение домашних любимцев быстрее и эффективнее находит дорогу к сердцу человека – и к его холодильнику.

«Ее вот мама научила общаться, она учит детей общаться. И если это в них развивать, то они будут тоже общаться с людьми. Просто надо заниматься с ними», – отмечает Олег Осецкий, фелинолог-заводчик.

При исключительной непонятливости хозяина кот вынужден объяснять по-человечески. Считается, что больше склонны к разговорам животные ориентальных – восточных – пород.

Кстати, петербургские биологи выяснили: кошки по устройству мозга скорее «физики». Они прагматичны и говорят всегда по делу. Тогда как коты – левши то есть – имеют развитое правое полушарие мозга, которое отвечает за речь и образное мышление. Вот откуда эта склонность к исполнению любовных серенад.

«Все мы приспособленцы, а котики пытаются мир подстраивать под себя, и, конечно, они издают эти звуки для того, чтобы им было комфортно в этом мире, чтобы они могли рассказать о своих сложностях, своих потребностях.. и у них хорошо получается», – признаётся ветеринар Анна Кондратьева.