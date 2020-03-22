Актриса рассказала, что певица Валерия стала звездой с помощью обмана

Как Абрамова рассказала в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, певица солгала о своем возрасте, чтобы попасть в программу «Утренняя звезда».

В начале 1990-х Абрамова участвовала в «Утренней звезде» вместе с еще неизвестной Валерией. На тот момент певице было 23 года, хотя участие в программе могли принимать музыканты от 15 до 22 лет.

Я приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой — ее тогда никто знать не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет,

— рассказала Абрамова.

Ее композитор обсудил этот вопрос с продюсером Валерии Александром Шульгиным — будущим вторым мужем певицы, вместе с которым был придуман ее псевдоним. Шульгин попросил прощения, объяснив, что для Валерии участие в «Утренней звезде» было последним шансом зацепиться на телевидении и показать себя.

Авторы «Секрета на миллион» привели комментарий Валерии, которая призналась, что действительно нарушила условия конкурса. Она объяснила, что начинала проект, будучи 22-летней, а окончила участие в нем, когда ей исполнилось 23.