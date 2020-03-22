Вечерние привычки, от которых стоит отказаться

Причин нарушений режима очень много. Тем более в современном ритме жизни. Не замечая того, мы сами создаем неблагоприятные условия не только для засыпания, но и для крепкого здорового ночного сна. Вот список тех вещей, которые не нужно делать вечером перед сном.

Пить много жидкости

Небольшое количество воды на ночь, конечно же, не повредит. Однако, если выпить слишком много воды чая или другой жидкости, это может вызвать неприятные последствия: частое посещение туалета ночью, отеки лица и мешки под глазами утром.

Курить

На организм оказывает стимулирующее действие не только кофеин, но и никотин. Учащенное сердцебиение, повышенное кровяное давление и нарушение мозговой деятельности – это результаты выкуренной сигареты. И, конечно же, все эти негативные процессы не дают человеку расслабиться. И даже когда он уснет, все равно сон будет непродолжительным и беспокойным. Ночью захочется подняться и выкурить еще одну сигаретку. Также, по данным статистики, среди курильщиков больше людей, которые страдают бессонницей. Но, если ты не можешь отказаться от этой пагубной привычки, постарайся хотя бы не курить за 1,5-2 часа до отдыха. Это сделает сон более крепким и здоровым.

Заниматься в тренажерном зале

Без сомнения, заниматься спортом очень полезно. Полезны тренировки, в том числе, и для расслабления. Они эффективно снимают стресс и способствую быстрому засыпанию. Однако все это хорошо работает за 3-4 часа (а лучше за 6) до сна. А если после усиленной тренировки сразу же лечь в постель, то возбужденная нервная система вряд ли позволит сразу уснуть. Ты будешь еще долго «считать слонов» и думать о завтрашних делах.

Пользоваться гаджетами

К сожалению, наш современный образ жизни устроен так, что без планшетов, телефонов и компьютеров никуда. Однако пользоваться всеми этими электронными устройствами перед сном не рекомендуется. Для чтения лучше взять обычную или электронную книгу. Это будет более полезно как для глаз, так и для хорошего здорового сна. Нежелательно поздними вечерами работать с электронными документами. Это большой риск долго не уснуть, обдумывая рабочие проблемы. Просто выпиши все задачи на листе бумаги и составь план на следующий рабочий день. А затем постарайся отвлечься от всех дел.

Принимать горячий душ

Многие люди на ночь любят полежать в ванне или постоять под горячим душем. По их мнению, сон будет лучше. А получается наоборот. Слишком теплая вода усиливает кровообращение, стимулирует прилив крови к голове. Таким образом повышается общий тонус, что вызывает бессонницу. К тому же, продолжительный (более 10 минут) горячий душ смывает естественный жировой покров. От этого кожа становится более склонна к появлению всевозможных раздражений и высыпаний.

Употреблять некоторые таблетки