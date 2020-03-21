«Сопротивлялась до последнего, но момент настал»: Василиса Володина о пандемии коронавируса и кризисе

«Не люблю писать о здоровье и заболеваниях. Неинтересно. И в этот раз сопротивлялась до последнего, но момент настал. Из разряда "о здоровье" тема эпидемии вышла в глобальные. Итак, о коронавирусе", – так начала свой пространный пост в Instagram Василиса Володина.

Она призналась, что получает массу вопросов о развитии ситуации, о том, предвидели ли это астрологи, и даже удивительные комментарии вроде "да как же вы допустили!", а потому решила ответить:

«Отвечаю: астрологические перспективы этого года давно просматривались как крайне сложные. Я писала неоднократно, что в 2020 году целых 6 затмений. Это очень много. И еще одно затмение – конца декабря 2019 года – тоже влияет значимо на то, что сейчас происходит.

Затмения – очень важный и тревожный астрологический фактор, всегда создающий чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства. Обычно в году 4-5 затмений. Больше – грустно.

Напомню, что 7 затмений было, например, в 1917 году. Все помнят, чем он славен.

Январские изменения в правительстве России, масштабные экономические новости начиная с марта, включая колебания курса рубля, – все это в моем прогнозе есть, все сбылось.

Коронавируса в прогнозе нет. Почему? Потому, что затмение всегда преподносит сюрпризы и неожиданности. Сбивает привычный ход событий в сторону.

И еще потому, что я в принципе не знала о существовании такой темы (так же, как и вы и большая часть врачей) еще пару месяцев назад.

Наконец, потому, что наше знание о мире ограничено, и не признавать этого глупо.

Наука астрология базируется в своих методах на изученных закономерностях. Прогноз не вынимается из кармана, я не могу (и, замечу, не берусь!) прогнозировать все на свете, любую тему, какую ни возьми. Только то, что знаю из теории или по личному опыту, на практике», – отмечает астролог.

«Тема эпидемий в теории описана слабо или никак. Лечили тысячу лет назад тоже по-другому. Статистики смертности не было в принципе. Кроме очень маленьких кусочков текстов, никакой связной астрологической теории эпидемий нет. И практики, опыта в этом вопросе у меня тоже нет. Я вскользь писала в 2018 году об эпидемиях холеры в России в годы Великого противостояния Марса, но мои личные знания этим ограничиваются. Как и у всех. Включая профессиональных вирусологов и инфекционистов. Никто из нас еще не видел своими глазами пандемию. Затмения преподнесли свой сюрприз», – уверяет Василиса Володина.

Астролог добавляет, что у классиков есть описания затмения под владычеством Сатурна - именно оно было в конце декабря 2019 года и запустило эпидемию.

«(Такое затмение) приносит… бедность, несчастье, плачь, тщетные страхи, смертность, особенно среди старых людей. Поражение болезнями выжившего скота и заражение людей от этого скота - например, когда люди едят мясо больных животных», – приводит эксперт в доказательство слова английского астролога и писателя Уильяма Лилли из его работы «Легкий и привычный метод...» (1652 год).

Галерея: Полное солнечное затмение в США

«Как видите, все точно. Такие эпидемии обсуждались астрологами XVII века как вполне реальные. Кто бы знал, что и в 21-м веке такое возможно. Время и место наступления событий разное, в зависимости от гороскопа самого затмения. Последствия, по методике Птолемея, не могут длиться дольше 3,5 лет. На этом месте хочется плакать...» – призналась Василиса Володина и пообещала в ближайшие недели разобраться с темой сроков детальнее, отметив, что тема эта крайне хитрая.

«На текущий момент есть основания предполагать, что соединения Сатурна и Юпитера с Плутоном в Козероге помогли затмению выпустить из бутылки одновременно двух джиннов – вирус и экономические проблемы.

Первый аспект кульминировал в январе. Второй будет становиться все сильнее к началу апреля, потом немного ослабеет и снова начнет нарастать в июне-июле.

А потом еще раз будет сильным в ноябре.