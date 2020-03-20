Принцу Гарри придется вернуться в Великобританию

Из-за пандемии коронавируса во всем мире сейчас весьма сложное положение, вирус не обходит стороной ни знаменитостей, и даже монаршие семьи, пишет Экспресс газета.
Накануне стало известно, что коронавирус был подтвержден у князя Монако Альбера II. За несколько дней до этого с Альбером лично общался принц Чарльз - отец принцев Уильяма и Гарри и сын королевы Елизаветы II. Пока что монарх чувствует себя хорошо, но риск заражения королевской семьи возрос.
Королеву Елизавету и принца Филиппа уже эвакуировали в Виндзор, такая же участь ждет, скорее всего, принца Чарльза и его супругу Камиллу. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посещают только самые важные официальные мероприятия и большую часть времени проводят с детьми дома.
Как сообщают западные СМИ, в связи с тяжелой обстановкой принца Гарри могут призвать обратно в Великобританию, чтобы он помогал семье. Гарри знает, что такое развитие событий возможно и не особо радуется этой перспективе, ведь ему придется разлучиться с женой и сыном, которые в любом случае останутся в Канаде.