С какими астрологическими событиями по версии Кристины Ивановой может быть связано начало коронавируса

Известная в Эстонии и за пределами страны астролог Кристина Иванова на своей страничке в Facebook сделала прогноз относительно коронавируса. Кристина Иванова обращает внимание, что она не врач и как и каждый человек может ошибаться. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
«Дорогие друзья, как и обещала, пишу пост о коронавирусе с точки зрения астрологии.
Во-первых, хочу сразу обозначить, что свое персональное мнение я озвучивать не буду, дабы у нас тут не начались переходы на личности и бесполезная ругань. Люди сейчас сильно напуганы, оттого и болезненно воспринимают инакомыслие. Причем любое. Поэтому буду писать только факты. И только мое профессиональное мнение.
Во-вторых, у меня нет медицинского образования и я не буду лезть в область, о которой не имею понятия.
В-третьих, как и любой человек, я могу ошибаться. А это, как и правдивость любого прогноза, определит только время.
Итак, поехали.
В январе этого года случилось значимое событие в мире астрологии : соединение двух мощных Планет – Сатурна и Плутона в знаке Козерог. Обе Планеты довольно непростые в своих характеристиках. Я сейчас очень постараюсь без "астрологической воды" и максимально понятно объяснить их значение.
Плутон символизирует большие скопления людей, толпу, высокую степень выживаемости (если он добр), а если зол, то ситуации, в которые мы попадаем не по своей воле и которые не можем контролировать. За силовые структуры он тоже отвечает и за насильственные методы, которые они применяют к людям, как во благо, так и во зло. В эзотерическом смысле Плутон – хозяин загробного мира. Но мы сейчас рассуждаем о живых. Движется он крайне медленно в солнечной системе (примерно 248 лет). Именно поэтому, приходя в какую-то чувствительную для нас точку, дает события, а не просто смену настроения.
Чем опасно соединение Плутона именно с Сатурном? Сатурн ужесточает любую Планету. Сатурн - хозяин времени и порядка. Его уроки всегда крайне суровы, но в контексте личных прогнозов, именно они и помогают нам эволюционировать. В случае общего прогноза, Сатурн, нам четко дает понять, что последствия данного соединения Планет – даст ситуацию, которая будет развиваться долго. Соединение Сатурн-Плутон всегда несет с собой крупномасштабные события. Плутон – планета коллективного сознания, ее влияние обычно касается целых народов и континентов. В общем, так и получилось.
А теперь немного фактов.
Такая ситуация уже наблюдалась в 1982 году, 1947-48 годах, 1914-15 годах.
Все эти временные промежутки были отмечены важными событиями, связанными с изменением Мирового порядка. Так что ситуация, которая началась в начале этого года не пройдет бесследно.
Именно этот фактор позволяет предположить, что вспышка коронавируса коррелирует с вышерассмотренным астрономическим событием. По срокам это совпадает. И, честно говоря, весь астрологический мир в начале года был немного «на стреме». Мы ожидали какого-то серьезного катаклизма, влияющего на всех людей. Но каким именно он будет, определить было невозможно. В этом и есть сложность астропрогнозов. Мы видим тенденцию, а не конкретное событие и можем лишь предположить, в каких сферах оно может произойти (и то в случае индивидуального прогноза). Кроме того, астрологи прогнозировали обвал рынков и экономический кризис осенью этого года. Что вероятно все-таки случится. Я об этом, кстати, писала в прогнозе на 2020 год в январе.
Некоторые астрологи даже связывают появление вируса в Китае с тем, что Китай находится под юрисдикцией знака Козерог. Напомню, что соединение Планет в Козероге. Но я с этой логикой не согласна. Под Козерогом находится Эстония и Швейцария. У нас ситуация относительно спокойная. Эту версию пока убираю.
Насколько опасен вирус, кем он создан и какие от него последствия, я не знаю. Но это действительно событие, которое затронет нас всех. По крайней мере, эмоционально. И совершенно точно повлияет на миропорядок.
Как я писала выше, мы становимся заложниками ситуации, которую не в силах менять самостоятельно. Кому-то здорово подорвет бизнес, кому-то сорвет планы, кому-то принесет панику. В случае последнего, хочу сказать, что мы все обладаем свободой воли и полной свободой в принятии решений - впадать в истерику или соблюдать адекватные меры предосторожности, будем решать только сами. Я за последний пункт. Потому, что кроме нас самих ответственность за нас никто не несет. Ни Государство, ни правительство, ни медицинские работники.
К середине лета (конец июня, июль) ситуация должна быть каким-то образом купирована. Либо изобретут чудо средство от вируса, либо меры, разработанные правительством, окажутся эффективными. По крайней мере, по словам астролога Константина Дарагана (которому я очень доверяю), апрель и май должны оказаться значимыми месяцами в области научных открытий. В общем, ажиотаж, связанный с темой, стихнет. Начиная с осени (по моим подсчетам октябрь – ноябрь), возможен рецидив коронавируса или чего-то еще, сильно влияющего на нашу жизнь. Как я писала ранее, это может быть и серьезный финансовый спад.
С января 2021 года Планета Сатурн перейдет в знак Водолея и наша повседневная жизнь сильно измениться. Так как Водолей не такой строгий, как Козерог, и заведует всеми виртуальными делами, то можно предположить, что с помощью высоких технологий мы все перейдем на другой уровень миропонимания, и нам будет не до вирусов. Либо мы выработаем против них иммунитет.
Окажется ли мой прогноз верным, покажет только время. А вот людям, которые интересуются темой астрологии, может показаться интересным такое наблюдение: вы заметили, что обострение распространения информации и паника по поводу вируса начались сразу после того, как Меркурий вышел из зоны ретродвижения? Потому, что пока он ретрограден, информация обычно вялая и какая-то медленная. А часто и вовсе не воспринимается нами адекватно.
Кроме того, когда я писала о Меркурии в Рыбах в начале прошлого месяца (а он сейчас именно там), то предупреждала, что информация может быть недостоверной или не совсем правдивой. Меркурий в Рыбах – еще тот любитель тайн и нечестной игры. Поэтому ждем перехода Меркурия в знак Овна, а это случиться уже 11 апреля. Уверяю вас, ясности по поводу данной ситуации будет намного больше», - пишет Кристина Иванова у себя на странице в Facebook.