Пн, 16.03.2020
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ФОТО ⟩ Томми Кэш голышом в пустом Таллиннском аэропорту: безопасность прежде всего

Томми Кэш.

ФОТО: Из личного архива Томми Кэша.

ВОЗ признала, что в мире пандемия коронавируса, однако скандально известный эстонский рэпер Томми Кэш (28) не остался в стороне, решив показать подписчикам своего Instagram каким образом он обезопасил себя от быстро распространяющегося вируса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety First...

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На фото видно, что Томми стоит на фоне пустых стоек регистрации совершенно голый, зато на ногах красуются синие бахилы, на груди пояс из антисептиков, а на причинном месте — респиратор.

Очевидцем этой фотосъемки стал один из сотрудников Таллиннского аэропорта, который и поведал редакции Limon, что Кэш надел на себя данные атрибуты в зале ожидания, и единственным недоумевающим был только охранник аэропорта — видимо, он еще не знаком с творчеством эстонского репэра.

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