ФОТО ⟩ Томми Кэш голышом в пустом Таллиннском аэропорту: безопасность прежде всего

ВОЗ признала, что в мире пандемия коронавируса, однако скандально известный эстонский рэпер Томми Кэш (28) не остался в стороне, решив показать подписчикам своего Instagram каким образом он обезопасил себя от быстро распространяющегося вируса.
На фото видно, что Томми стоит на фоне пустых стоек регистрации совершенно голый, зато на ногах красуются синие бахилы, на груди пояс из антисептиков, а на причинном месте — респиратор.
Очевидцем этой фотосъемки стал один из сотрудников Таллиннского аэропорта, который и поведал редакции Limon, что Кэш надел на себя данные атрибуты в зале ожидания, и единственным недоумевающим был только охранник аэропорта — видимо, он еще не знаком с творчеством эстонского репэра.