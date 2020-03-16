ФОТО ⟩ Томми Кэш голышом в пустом Таллиннском аэропорту: безопасность прежде всего

На фото видно, что Томми стоит на фоне пустых стоек регистрации совершенно голый, зато на ногах красуются синие бахилы, на груди пояс из антисептиков, а на причинном месте — респиратор.

Очевидцем этой фотосъемки стал один из сотрудников Таллиннского аэропорта, который и поведал редакции Limon, что Кэш надел на себя данные атрибуты в зале ожидания, и единственным недоумевающим был только охранник аэропорта — видимо, он еще не знаком с творчеством эстонского репэра.