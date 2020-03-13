Песня Little Big для «Евровидения» вызвала отвращение у поклонников

Композиция написано в стиле поп-рок. В ней слышны и латиноамериканские мотивы. Песенный конкурс пройдет в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Little big представит Россию в первом полуфинале. Однако поклонники остались не в восторге от песни, они ждали от своих кумиров чего-то большего. «Песня – полное ***», «Ждали большего», «Ну такое...», «Нет, это середнячок», «Хотелось от вас вашей мощи и особенности», - такие комментарии появились в официальном Instagram-аккаунте группы. Правда, не все оказались разочарованными. Другие считают, что песня будет вирусной.