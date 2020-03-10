«Я всё...»: Джиган оставил фанатам пугающее сообщение

34-летний Джиган долгие годы виделся публике приличным семьянином. Он всегда заботился о жене и детях, раз за разом доказывая, что они для него — самое ценное, что есть на свете. Однако внезапно ситуация изменилась. Не прошло и месяца с момента рождения долгожданного сына, как рэпер начал выходить на связь с подписчиками в нетрезвом виде. Певец в прямом эфире матерился в присутствии детей, а позже попросил одну из дочерей принести ему алкоголь.

Спустя еще пару дней супруг Самойловой показался поклонникам без бороды и бровей. Оказалось, что музыкант сейчас проходит курс реабилитации в наркологической клинике в Майами. По слухам, пребывание в этом заведении обойдется ему в пять миллионов рублей (примерно 70 000 евро). «Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», — признался ранее Джиган.

К слову, исполнитель продолжает обескураживать общественность. Сегодня он не на шутку напугал подписчиков странным посланием. «Я все...» — написал Джиган под очередным роликом в Сети. Неравнодушные предполагают, что рэперу становится все хуже. «Человек не в себе»; «Накрыло Джигана плохой волной»; «Помогите ему кто-нибудь», — оставляют комментарии обеспокоенные поклонники.

Джиган шокировал поклонников, сбрив брови.

Пока артист пытается избавиться от зависимости, его супруга готовит документы на развод. Говорят, что в руки Самойловой попали кадры, на которых запечатлен факт измены мужа. Тем не менее, сама Оксана разгоревшийся скандал никак не комментирует. Публика подозревает, что из-за последних событий у многодетной матери началась депрессия. «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — делилась ощущениями модель.

Поклонники пытаются окружить ее заботой и вниманием, оставляя поддерживающие комментарии.

Оксана Самойлова планирует развестись с рэпером.

Подтвердил напряженные отношения супругов и коллега музыканта. Он отметил, что у звездной четы действительно серьезные проблемы. «Джигана нельзя заставить и куда-то отправить. Он сам решился на реабилитацию и переосмысление жизни. Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет. В этом случае Оксана реагировала бы на звонки, а она общается только со своими родителями, подруг у нее нет», — заявил сосед рэпера в разговоре с «КП».