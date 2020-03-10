ВСЯ В СИНЯКАХ ⟩ Актриса из Эстонии Юлия Ауг опубликовала в соцсетях шокирующее фото

Юлия Ауг, сыгравшая императрицу Елизавету Петровну в сериале «Екатерина», на своей странице в Instagram опубликовала свою фотографию в синяках и поздравление всем женщинам на 8 марта.
Юлия написал: «Я выбралась из постели в 4 часа дня. Я еще не успела умыться и причесаться, и замазать синяки после похода к косметологу. Да, я замазываю их, потому что профессия такая.
Но иногда я могу их не замазывать. Я могу открыто говорить: скоро будет год, как я регулярно хожу к косметологу. Мы занимаемся лицом и волосами. Относительно волос результат заметен особенно сильно. Теперь я точно знаю, что волосы можно отрастить обратно.
Я могу пользоваться макияжем и не пользоваться макияжем, я могу открыто обсуждать свои сексуальный желания и раздражительность при пмс, я могу попросить любого мужчину купить мне прокладки, если это вдруг понадобится, я могу дружить с мужчинами, а не только быть или не быть объектом желания. Я могу открыто сказать, если я хочу секса. Мне скоро 50, и я не скрываю свой возраст.
Я занимаюсь сексом и получаю удовольствие. Я могу приготовить ужин, а могу позвонить партнеру и сказать, что у меня нет сил и я хочу есть. Я сама зарабатываю деньги. Я сама покупаю себе украшения и ароматы. Я одеваюсь так, как я хочу. Я содержу семью. Я сама отвечаю за свою жизнь. Я люблю свою жизнь. И я очень счастлива. И я благодарна за это Кларе Цеткин, Розе Люксембург и Александре Коллонтай»,- так своеобразно актриса поздравила женский пол с праздником.