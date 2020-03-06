ВОТ ЧТО ТАКОЕ ЧУДО! ⟩ В Италии из кранов вместо воды полилось вино

Видео необычного явления быстро появилось в Twitter. «Чудо» произошло благодаря местным виноделам. Ламбруско из местной винодельни при розливе по бутылкам из-за технического дефекта попало в систему водоснабжения. Повезло жителям нескольких домов небольшого местечка Кастельветро ди Модена.

Из-за ошибки инженеров, которые подключали трубы для винного потока, три тысячи литров алкогольного напитка попали в водопроводную систему, которая подведена к домам.

По рассказам местных жителей, домохозяйки, которые собирались приготовить еду или вымыть руки, почувствовали запах алкоголя, после чего ошибка была быстро устранена. Однако ряд горожан успели наполнить напитком кувшины, кастрюли и другую посуду, которая была под рукой.

Винзавод Кантина Сеттеветро извинился за инцидент и заверил, что на здоровье местных жителей это никоим образов не отразится: «Кто-то из сотрудников проморгал, и вино потекло в водопровод. Речь идет исключительно о вине, уже полностью готовом к употреблению».