СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ ⟩ Светлана Лобода воссоединилась с Тиллем Линдеманном в Киеве

37-летняя поп-певица и 57-летний рокер оказались в одном городе. Светлана Лобода и Тилль Линдеманн прилетели в столицу Украины.

Вначале стало известно о прибытии в Киев фронтмена группы Rammstein. Сегодня вечером у эпатажного немецкого музыканта здесь состоится концерт. Певец предохраняется, он перемещается по городу в защитной маске с надписью «К черту коронавирус».

Тилль Линдеманн ФОТО: Instagram

Прилетев в столицу Украины, Линдеманн отправился подкрепиться в бюджетный ресторан «Компот». Видео с расположившимся за столиком Тиллем попало в Сеть.

А Лобода уже дала концерт в родном городе. Исполнительница хитов «Твои глаза» и «Новый Рим» выступила перед публикой в ярком образе. Она надела красный топ и брюки-клеш, украшенные пайетками, а сверху накинула леопардовый плащ.

Светлана Лобода ФОТО: Instagram

Светлана и Тилль не афишировали встречу и не выкладывали совместных кадров. Однако поклонники пары уверены, что артисты не случайно запланировали пересекающийся гастрольный график. Из-за работы им сложно найти время для встречи.