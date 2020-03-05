«Красива и полна энергии»: новое фото Лолиты восхитило поклонников

Лолита поделилась новым снимком, сделанным во время ее концертного тура в Германии. Певица опубликовала селфи в сценическом макияже — с накладными ресницами и яркой помадой. Выглядит 56-летняя брюнетка сногсшибательно, пишет Экспресс газета.
Ich Liebe Dich!
— провозгласила Милявская в подписи к фото.
Аудитория отозвалась взаимным признанием. По мнению многих фанатов, Лола «шикарна», как никогда. «Красавица какая!»; «Богиня!»; «Красива и полна энергии»; «Потрясающая Лола», — восхитились поклонники.
Некоторые предположили, что вот так благотворно на внешность артистки повлиял ее новый роман. Напомним, Милявская сейчас встречается с солидным мужчиной. Его имя неизвестно, пара вместе не выходила в свет, однако, по словам певицы, это состоится совсем скоро. А пока у Лолы за плечами романтический отпуск с бойфрендом, по-настоящему ее порадовавший.
Ранее бывший муж Лолиты, Дмитрий Иванов, сообщил, что рад за экс-супругу. Сам он счастлив с любовницей — красоткой-косметологом из Белоруссии, из-за которой, собственно, и разрушился брак фитнес-тренера и певицы.