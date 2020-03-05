«Красива и полна энергии»: новое фото Лолиты восхитило поклонников

Некоторые предположили, что вот так благотворно на внешность артистки повлиял ее новый роман. Напомним, Милявская сейчас встречается с солидным мужчиной. Его имя неизвестно, пара вместе не выходила в свет, однако, по словам певицы, это состоится совсем скоро. А пока у Лолы за плечами романтический отпуск с бойфрендом, по-настоящему ее порадовавший.