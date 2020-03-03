Филипп Киркоров высказался о поездке Little Big на «Евровидение»

После того, как в эфире «Первого канала» был назван коллектив, который в мае представит Россию на международном конкурсе «Евровидение - 2020», новость решил прокомментировать знаменитый отечественный певец Филипп Киркоров, пишет Экспресс газета.
По словам поп-короля, выбор участника его немного удивил, однако лично он сам тоже является почитателем творчества модной панк-рейв группы. Филипп Бедросович определенно видит в Little Big большой творческий потенциал, который в итоге может приглянуться и европейцам.
Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник,
- передает слова Киркорова ТАСС.