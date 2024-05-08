ВИДЕО Alyona Alyona и Jerry Heil установили рекорд на Евровидении 2024

Уже в 2012 году выступление Украины на Евровидении стало не самым лучшим. Тогда Украину представляла Гайтана с песней Be My Guest. И хотя певица попала в финал песенного конкурса, в результате ей досталось 15 место.

В 2013 году Украина отправила на Евровидение Злату Огневич, которая исполнила песню Gravity. Тогда украинская представительница заняла третье место. В 2014 году Украину на Евровидении представляла певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock и заняла шестое место.

В 2015 году Украина впервые за всю историю конкурса не участвовала в Евровидении. Причиной этому стала российская агрессия в Украине. Поэтому - чтобы сэкономить - Украина вынуждена была отказаться.

Уже в 2016 году на песенный конкурс поехала певица Джамала, которая представила песню «1944». В результате Украина стала победителем Евровидения-2016.

В 2017 году на Евровидении выступила группа O.Torvald с песней Time. И хотя Украина прошла в финал, выступление O.Torvald стало худшим показателем за всю историю Украины в песенном конкурсе. Тогда Украина заняла 24 место.

В 2018 году певец Melovin исполнил на Евровидении песню Under The Ladder с которой занял 17 место в финале - этот показатель также является одним из худших в истории Украины на Евровидении.

Два года подряд Украина не участвовала в Евровидении - в 2019 году - из-за проблем в Нацотборе, а в 2020, потому что конкурс был отменен из-за пандемии.

Уже в 2021 году на Евровидении от Украины выступила группа Go_A с песней «Шум». Тогда Украина заняла пятое место в финале. В 2022 году Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra, которая одержала победу с песней Stefania. А в 2023 году на Евровидении от Украины выступила группа Tvorchi, которая заняла шестое место.