Украинские представительницы alyona alyona и Jerry Heil в 17 раз попали в финал Евровидения 2024, таким образом сделав Украину единственной страной, которая всегда проходит в финал песенного конкурса. По информации Евровидения, украинские представители установили рекорд в истории песенного конкурса, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Alyona Alyona и Jerry Heil установили рекорд на Евровидении 2024
Вчера, 7 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения-2024, на котором выступили и украинские представительницы. В результате alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал песенного конкурса. Таким образом девушки удержали позицию Украины и стали единственной страной, кроме организаторов, которая постоянно попадает в финал песенного конкурса.
Свою позицию Украина держит с 2004 года. Тогда на Евровидении выступила певица Руслана с песней Wild Dances, которая одержала победу.
Уже в 2005 году Украину на Евровидении представила группа «Гринджолы», которая также попала в финал с песней «Разом нас багато». Однако группа получила один из худших результатов в истории Украины, заняв 19 место.
Уже в 2006 году Украина реанимировалась, представив на конкурсе певицу Тину Кароль с песней Show me your love. Тогда Кароль заняла седьмое место в финале Евровидения. В 2007 году на конкурс от Украины поехала Верка Сердючка, которая заняла второе место, исполнив песню Dancing lasha tumbai. Через год (2008 году) Украину представляла Ани Лорак, которая с песней Shady lady также заняла второе место.
В 2009 году на песенный конкурс от Украины поехала певица Светлана Лобода, которая представила песню Be my Valentine!. И хотя Лобода прошла в финал, в результате ей досталось 12 место. В 2010 году на Евровидении Украину представляла певица Alyosha с песней Sweet people. Тогда в финале украинская представительница заняла десятое место. Через год (2011) на конкурс отправилась Мика Ньютон с песней «Ангел». В результате украинка привезла четвертое место.
Уже в 2012 году выступление Украины на Евровидении стало не самым лучшим. Тогда Украину представляла Гайтана с песней Be My Guest. И хотя певица попала в финал песенного конкурса, в результате ей досталось 15 место.
В 2013 году Украина отправила на Евровидение Злату Огневич, которая исполнила песню Gravity. Тогда украинская представительница заняла третье место. В 2014 году Украину на Евровидении представляла певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock и заняла шестое место.
В 2015 году Украина впервые за всю историю конкурса не участвовала в Евровидении. Причиной этому стала российская агрессия в Украине. Поэтому - чтобы сэкономить - Украина вынуждена была отказаться.
Уже в 2016 году на песенный конкурс поехала певица Джамала, которая представила песню «1944». В результате Украина стала победителем Евровидения-2016.
В 2017 году на Евровидении выступила группа O.Torvald с песней Time. И хотя Украина прошла в финал, выступление O.Torvald стало худшим показателем за всю историю Украины в песенном конкурсе. Тогда Украина заняла 24 место.
В 2018 году певец Melovin исполнил на Евровидении песню Under The Ladder с которой занял 17 место в финале - этот показатель также является одним из худших в истории Украины на Евровидении.
Два года подряд Украина не участвовала в Евровидении - в 2019 году - из-за проблем в Нацотборе, а в 2020, потому что конкурс был отменен из-за пандемии.
Уже в 2021 году на Евровидении от Украины выступила группа Go_A с песней «Шум». Тогда Украина заняла пятое место в финале. В 2022 году Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra, которая одержала победу с песней Stefania. А в 2023 году на Евровидении от Украины выступила группа Tvorchi, которая заняла шестое место.