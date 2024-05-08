ВИДЕО Скандал на Евровидении: шведский певец нарушил правила

Согласно правилам, участникам команд, исполнителям и болельщикам запрещено демонстрировать любые флаги стран, не участвующих в конкурсе, а также показывать или делать какие-либо политические жесты.

«Конкурс песни Евровидение - это живая программа. Все артисты проинформированы о правилах конкурса. Мы сожалеем, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером мероприятия», - говорится в заявлении EBU, опубликованном шведским вещателем STV.

Сам Эрик Сааде заявил вещателю, что решил надеть палестинский платок, чтобы показать свое происхождение. При этом, после обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, он не раз выступал за то, чтобы Израилю запретили участвовать в песенном конкурсе.

«Мой отец подарил мне этот платок, когда я был маленьким мальчиком, чтобы я никогда не забывал, откуда родом моя семья. Тогда я еще не знал, что однажды его назовут "политическим символом". Это все равно что называть фигурку лошади Дала политическим символом. В моих глазах это просто расизм. Я просто хотел быть инклюзивным и носить то, что является аутентичным для меня, но EBU, похоже, считает, что моя этническая принадлежность вызывает споры. Это ничего не говорит обо мне, но все говорит о них. Лозунг ESC этого года: "United by music"», - отметил артист.

В 2019 году в похожий скандал попала и певица Мадонна, ставшая приглашенной звездой финала конкурса. Во время выступления на спинах артистов ее балета красовались изображения флагов Израиля и Палестины. Военный конфликт между этими странами продолжается с 1967 года. Зал проводил Мадонну возмущенным свистом.

Эрик Сааде в 2011 году представлял Швецию на Евровидении с песней Popular. В финале конкурса он занял третье место.