ВИДЕО Netflix наконец начал съемки второго сезона Уэнздей: все звезды уже в сборе

«Второй сезон Уэнздей уже в производстве. Пожалуйста, дважды поаплодируйте нашему актерскому составу, в которому теперь присоединились Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Билли Пайпер», - говорится в официальном сообщении Netflix в соцсети X.

Одновременно сервис опубликовал фото основного актерского состава, который будет принимать участие в съемках второго сезона шоу. Команда разместилась в интерьере комнаты Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии «Невермор».

Wednesday Season 2 is NOW IN PRODUCTION 🖤 Please give a round of double snaps to our cast — now including Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, and Billie Piper! pic.twitter.com/v6nX6eLPP8 — Netflix (@netflix) May 7, 2024

В частности, на снимке присутствуют Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Адамс), Луис Гусман (Гомес Адамс), Исаак Ордонес (Пагсли Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Хантер Дуэн (Тайлер Галпи) и другие. Также рядом с ними сидит режиссер Тим Бертон.