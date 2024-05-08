Стриминговый сервис Netflix начал производство второго сезона комедийного хоррор-сериала «Уэнздей» (Wednesday) от режиссера Тима Бертона, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Netflix наконец начал съемки второго сезона Уэнздей: все звезды уже в сборе
«Второй сезон Уэнздей уже в производстве. Пожалуйста, дважды поаплодируйте нашему актерскому составу, в которому теперь присоединились Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Билли Пайпер», - говорится в официальном сообщении Netflix в соцсети X.
Одновременно сервис опубликовал фото основного актерского состава, который будет принимать участие в съемках второго сезона шоу. Команда разместилась в интерьере комнаты Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии «Невермор».
Wednesday Season 2 is NOW IN PRODUCTION 🖤 Please give a round of double snaps to our cast — now including Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, and Billie Piper! pic.twitter.com/v6nX6eLPP8— Netflix (@netflix) May 7, 2024
В частности, на снимке присутствуют Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Адамс), Луис Гусман (Гомес Адамс), Исаак Ордонес (Пагсли Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Хантер Дуэн (Тайлер Галпи) и другие. Также рядом с ними сидит режиссер Тим Бертон.
Вместе с тем, на снимке отсутствует канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торпа - одного из центральных персонажей в первом сезоне сериала «Уэнздей». После того как в начале 2023 года актера обвинили в сексуальном насилии, его участии в продолжении сериала оставалось под вопросом. Сам Уайт все обвинения отрицает.
Также сервис опубликовал на своем канале у YouTube короткий ролик с объявлением актерского состава второго сезона «Уэнздей».
Сериал «Уэнздей» - о чем он
Первый сезон сериала «Уэнздей» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. В центре сюжета – подросшая Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии «Невермор» (Nevermore). Там она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, разгадать давнюю тайну и наладить отношения со сверстниками.
Какие-либо детали о втором сезоне сериала пока неизвестны. Также не называется приблизительная дата его выпуска - однако вряд ли это произойдет в 2024 году.
Как ранее сообщал УНИАН, также в апреле 2024 года Netflix запустил производство четвертого сезона популярного фэнтези-сериала «Ведьмак». Одновременно стало известно, что шоу будет закрыто после пятого сезона.