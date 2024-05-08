СМОТРИТЕ Пластический хирург раскрыл, правда ли, что Бен Аффлек сделал круговую подтяжку лица

Недавно на Netflix вышло шоу с прожаркой Тома Брэди, в котором неожиданно появились Ким Кардашьян и Бен Аффлек. Актер к своему же удивлению смог затмить легендарного футболиста и селебрити с многомиллионной аудиторией. Бен, решили фанаты, сделал подтяжку лица, причем неудачную. И хотя менее мнительные сложили два и два и связали перемены во внешности актера с походом в барбершоп, вопросы у общественности остались.