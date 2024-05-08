СМОТРИТЕ Пластический хирург раскрыл, правда ли, что Бен Аффлек сделал круговую подтяжку лица

Недавно на Netflix вышло шоу с прожаркой Тома Брэди, в котором неожиданно появились Ким Кардашьян и Бен Аффлек. Актер к своему же удивлению смог затмить легендарного футболиста и селебрити с многомиллионной аудиторией. Бен, решили фанаты, сделал подтяжку лица, причем неудачную. И хотя менее мнительные сложили два и два и связали перемены во внешности актера с походом в барбершоп, вопросы у общественности остались.
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Daily Mail обратился к специалисту, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Бен захаживает к косметологу. Выяснилось, что те, кто писал разгромные комментарии, оказались правы частично.
«Похоже, что он колол ботокс или филлеры, - вынесла вердикт пластический хирург Раджа Мохан. - На старых фотографиях у него морщины на лбу и гусиные лапки в области глаз. Однако во время последнего появления на публике лицо у актера гладкое».
Подтяжку, отметила она, Бен не делал. Для такой процедуры характерны потери объема в области челюсти и щек, чего у актера специалист не заметила.