Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу

Во время записи программы певец вступил в жаркий спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что участница исполняла песню на английском, а не на русском языке. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — заявил Лазарев.

Позднее певец добавил, что он против стереотипов, предубеждений и ярлыков, а также неаргументированного мнения. По его мнению, члены жюри должны оценивать конкурсанта не по языку, на котором он поет, а по качеству исполнения, вокальным данным и артистизму.