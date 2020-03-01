Вс, 1.03.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Ш*лава-лава»: в Таллинне народ оторвался и вспомнил юность на концерте группы «Фактор-2»

Фактор-2 в Таллинне

ФОТО: Facebook Ильмара Конно

Когда слушаешь эти песни группы «Фактор-2», вспоминаешь юность или совершеннолетие. Для кого - как. Этот музыкальный коллектив был образован в 1999 году и имел в начале двухтысячных бешеную популярность в России, странах СНГ и Прибалтике. 

В ночь с 29 февраля на 1 марта в таллиннском ночном клубе Prive прошла горячая вечеринка «Поколение 2000-х» от Sapronov kutsub. В этот раз играли не только лучшие хиты того времени, но и зажигала небезызвестная группа - «Фактор-2». Ребята очень позитивно поприветствовали Таллинн и подарили публике самые горячие хиты своего репертуара, которые наизусть знали все собравшиеся и хором кричали. 

Смотрите видео и фото! 

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