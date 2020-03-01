ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Ш*лава-лава»: в Таллинне народ оторвался и вспомнил юность на концерте группы «Фактор-2»

В ночь с 29 февраля на 1 марта в таллиннском ночном клубе Prive прошла горячая вечеринка «Поколение 2000-х» от Sapronov kutsub. В этот раз играли не только лучшие хиты того времени, но и зажигала небезызвестная группа - «Фактор-2». Ребята очень позитивно поприветствовали Таллинн и подарили публике самые горячие хиты своего репертуара, которые наизусть знали все собравшиеся и хором кричали.