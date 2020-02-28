Семь продуктов, которые надо выбросить из холодильника

Картофель фри

Его главная угроза — перегретое масло, на котором готовят чипсы и картошку. Оно накапливает канцерогенные вещества, которые, проникая в организм, провоцируют клеточные мутации и рак, пишет «Медик Форум».

Специалисты категорически не советуют покупать чипсы готового производства. В этом продукте практически отсутствует картофель: они состоят из крахмала, муки, усилителя вкуса и других добавок.

Колбаса

На магазинных полках почти не осталось продуктов из настоящего мяса. Типичные ингредиенты современной колбасы – это кожа, хрящи, соя, консерванты, эмульгаторы и прочая синтетика, которая негативно сказывается на пищеварении. Особенно опасен жир, «забивающий» сосуды.

Лапша быстрого приготовления

Производители предлагают лапшу с креветками, курицей, беконом, которых там нет и в помине. Разные вкусы делаются путем смешивания консервантов, загустителей, стабилизаторов, усилителей вкуса. Органам пищеварения приходится работать с большой нагрузкой, чтобы переработать эти искусственные вещества.

Майонез и кетчуп

Здесь та же самая ситуация – эти соусы состоят из вредных стабилизаторов, эмульгаторов, консервантов. Кроме того, они содержат высокое количество сахара, разрушающего поджелудочную железу и сосудистые ткани. Майонез, помимо прочего, насыщен трансжирами. Они способствуют развитию диабета, нарушают работу иммунитета.

Шоколадные батончики

У этих сладостей очень высокий гликемический индекс, то есть, после него резко повышается уровень сахара в крови. В результате страдает поджелудочная железа, развиваются метаболические нарушения, которые опасны своими последствиями — диабетом, ожирением, болезнями сердца. Кроме того, батончики также состоят из искусственных ингредиентов.

Попкорн

Полезные свойства кукурузы уничтожаются огромной дозой соли и сахара, перегретого масла, усилителей вкуса. Данное сочетание вызывает рост артериального давления, вредит почкам.

Обезжиренные продукты