ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК! ⟩ Смотрите, появилось первое фото Дмитрия Тарасова после операции

Вчера Дмитрий Тарасов прилетел в Рим, а сегодня ему уже сделали операцию. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, и сейчас спортсмен чувствует себя хорошо. В ближайшие дни ему придется пройти курс реабилитации.
21 февраля 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму во время тренировки футбольного клуба «Рубин». После обследования врачи выяснили, что у игрока сломана нога. Поклонники надеялись, что кумир сможет быстро восстановиться, но позже стало известно о необходимости оперативного вмешательства, сообщает «Стархит».
Дмитрий обратился к хирургам клиники Villa Stuart в Риме, в которой лечатся многие российские спортсмены. Операция заняла несколько часов, и в четверг вечером футболист уже пришел в себя. «Все прошло успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»? «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — заявил спортсмен.
Напомним, что Тарасов заключил контракт с «Рубином» 18 февраля. Тогда он рассказывал, как воодушевлен новым сотрудничеством. Он рассчитывал выйти на поле в первом же матче второй части сезона российской Премьер-Лиги, но судьба распорядилась иначе. Теперь Дмитрий выпал из соревнований как минимум на пару месяцев.
Сам спортсмен признался, что не собирается опускать руки и намерен направить все свои силы на выздоровление, чтобы поскорее вернуться на поле. «Я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность, не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей», — подчеркивал Тарасов.