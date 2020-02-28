ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК! ⟩ Смотрите, появилось первое фото Дмитрия Тарасова после операции

21 февраля 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму во время тренировки футбольного клуба «Рубин». После обследования врачи выяснили, что у игрока сломана нога. Поклонники надеялись, что кумир сможет быстро восстановиться, но позже стало известно о необходимости оперативного вмешательства, сообщает «Стархит».

Дмитрий обратился к хирургам клиники Villa Stuart в Риме, в которой лечатся многие российские спортсмены. Операция заняла несколько часов, и в четверг вечером футболист уже пришел в себя. «Все прошло успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»? «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — заявил спортсмен.

Напомним, что Тарасов заключил контракт с «Рубином» 18 февраля. Тогда он рассказывал, как воодушевлен новым сотрудничеством. Он рассчитывал выйти на поле в первом же матче второй части сезона российской Премьер-Лиги, но судьба распорядилась иначе. Теперь Дмитрий выпал из соревнований как минимум на пару месяцев.

Дмитрий Тарасов ФОТО: Shutterstock