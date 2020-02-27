Сыну Джигана сделали обрезание

18 февраля Оксана Самойлова подарила рэперу долгожданного сына, которого назвали Давидом. Влюбленные уже растят трех дочерей, поэтому новость о мужском пополнении в семействе особенно порадовала поклонников, пишет Стархит.
34-летний Джиган, настоящее имя которого — Денис Устименко-Вайнштейн, поделился важной новостью: его сын прошел обряд обрезания. Операция прошла в Майами, где уже несколько месяцев живет все семейство рэпера. Счастливый отец опубликовал совместный снимок с раввином, который и провел специальную процедуру.
Поклонники поспешили поздравить музыканта в комментариях. «От всей души поздравляю вас с рождением ребенка. Пусть растет и радует родителей»; «Растите крепкими и здоровыми»; «Правильно, чем меньше ребенок, тем быстрее и легче заживает раночка! Поздравляем!» — одобрили решение Джигана пользователи Сети.
Напомним, что мальчику нет еще и десяти дней. По словам Оксаны, четвертая беременность была не запланированной, и на начальных сроках модели пришлось столкнуться с осложнениями. Многодетная мать едва не потеряла ребенка. «От полного предлежания, заканчивая отслойкой с гематомами», — жаловалась она.
К счастью, Самойлова своевременно обратилась за медицинской помощью. И весь остальной срок могла вести активный образ жизни. Оксана признавалась, что, несмотря на большой живот, продолжала водить машину, самостоятельно вела бизнес и ухаживала за детьми.
Я не верю, что стала мамой в четвертый раз. Мамой мальчика, — делилась эмоциями жена рэпера. — Понимаете, насколько это необыкновенно после трех дочек? Наш сын решил родиться так же неожиданно, как и появился тогда девять месяцев назад.
Напомним, что Джиган и Оксана вместе семь лет. Супруги являются ярким примером крепкой пары в российском шоу-бизнесе.
Дети в семье — это дар свыше и нереальное счастье, испытать которое может только тот, кто через это сам прошел. До рождения детей я был одним, теперь совершенно другой — ты знаешь, что у тебя есть семья, дети, которые нуждаются в папе, во внимании и заботе с твоей стороны, что нужно больше зарабатывать и пахать, чтобы семья была счастлива,
— говорил музыкант.
Модель не раз отмечала, что супруг — заботливый отец, который всегда спешит домой, чтобы как можно больше времени посвятить наследникам. Сейчас родители наслаждаются отдыхом в теплой стране и заботятся о маленьком Давиде.
Обещаю, что мой пацан будет лучше, чем его батя!
— уверяет известный тусовщик Джиган.