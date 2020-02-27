Сыну Джигана сделали обрезание

Дети в семье — это дар свыше и нереальное счастье, испытать которое может только тот, кто через это сам прошел. До рождения детей я был одним, теперь совершенно другой — ты знаешь, что у тебя есть семья, дети, которые нуждаются в папе, во внимании и заботе с твоей стороны, что нужно больше зарабатывать и пахать, чтобы семья была счастлива,