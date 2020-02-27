КТО ОН? ⟩ Первый человек, зараженный коронавирусом в Эстонии, находится под наблюдением врачей в Центральной больнице

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае превысило 77,6 тыс. человек. За два месяца заболевание распространилось более чем в 40 странах. В Китае не празднуют Новый год, отменен Венецианский карнавал, площади главных европейских городов опустели без туристов.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, бушующая на планете эпидемия коронавируса может представлять собой так называемую «болезнь Х», о которой еще полгода назад предупреждали специалисты, прогнозируя появление некого гриппоподобного заболевания, от которого могут погибнуть 80 миллионов человек по всему миру.