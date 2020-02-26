БОГИНЯ ⟩ Таня Михайлова-Саар в пиджаке с глубоким декольте сразит любого!

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар, которая представляла Эстонию на конкурсе песни «Евровидение-2014», с песней «Amazing», опубликовала в Instagram свежий кадр, которым еще раз напомнила, какая она красотка!
Дымчатый макияж глаз в коричневых тонах подчеркнул красивый зеленый цвет глаз Тани, а высокий хвост, обьемные серьги и глубокое декольте — длинную шею певицы.
Февраль — новый декабрь или 12 выступлений в неделю очень здорово, но очень утомительно. Теперь будет маленькая пауза между выступлениями и платья с пайетками отдохнут в шкафу,
— подписала фото Михайлова-Саар.