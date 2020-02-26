ВИДЕО ⟩ Развратные танцы нетрезвой Полины Гагариной на дне рождения мужа попали на видео

Певица Полина Гагарина "взорвала" Сеть, поделившись с подписчиками в Stories Instagram видео с горячими танцами на вечеринке в честь Дня Рождения супруга фотографа Дмитрия Исхакова.

Изначально Полина трогательно поздравила его в Instagram в подписи под совместным снимком, призвав всех присоединиться к пожеланиям.

"С днём рождения #хмурыйму Самое главное будь здоров Самый крутой папа крутой фотограф крутой муж Как хорошо, что в нашей семье, с чувством юмора все в порядке так держать P.S давайте все вместе поздравим Димона у него на странице", - подписала Гагарина фото.

Однако на этом она не остановилась и уже сегодня сообщила, вчера по случаю празднования Дня рождения "была самая крутая вечеринка".

Тому подтверждением стали видеоролики с танцами в компании Кати Варнавы и Константина Мякинькова.

Наставница «Голоса», похоже, решила пуститься во все тяжкие после трудной рабочей недели. А также наглядно показала, что все слухи о разладе или разводе с супругом являются неправдой.

Будучи в облегающих лосинах, Полина повернулась к снимающему происходящее на камеру другу и стала неприлично двигать бедрами, а дальше распустила волосы и продолжила танцевать так, будто ее никто не видит. Отечего многие поклонники предположили, что певица под шофе.