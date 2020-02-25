ХОЧУ И ПОЗДРАВЛЯЮ! ⟩ Певица Maruv нецензурно ответила подписчикам-хамам

Украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, резко отреагировала на выпады подписчиков, раскритиковавших ее за пост о Дне защитника Отечества. Девушка выложила видео в сторис, где утверждает: она, как и все россияне, имеет право поздравлять мужчин с 23 февраля.