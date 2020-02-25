Вт, 25.02.2020
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ХОЧУ И ПОЗДРАВЛЯЮ! ⟩ Певица Maruv нецензурно ответила подписчикам-хамам
Фото и видео

Maruv

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures

Исполнительница в шоке от фанатов, запретивших ей поздравлять мужчин с 23 февраля, пишет Пятый канал.

Украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, резко отреагировала на выпады подписчиков, раскритиковавших ее за пост о Дне защитника Отечества. Девушка выложила видео в сторис, где утверждает: она, как и все россияне, имеет право поздравлять мужчин с 23 февраля.

«*****, у меня папа служил, дедушка служил в Советской армии. Хочу, *****, и поздравляю. Не переживайте!» — выругалась певица.

Кроме того, Maruv заявила, что обязательно поздравит мужчин и 14 октября, когда День защитника Отечества теперь традиционно отмечается на Украине.

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