СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ? ⟩ Новая возлюбленная Мартина Репинского удивила выбором наряда для президентского приема

Репинский выбрал для такого события классический фрак, а вот на Екатерине, которая замещает его в Йыхвиском волостном собрании и с прошлого лета работает администратором спортзала Йыхвиской спортшколы, было белоснежное, похожее на свадебное вечернее платье.

Екатерина Васильева ФОТО: Konstantin Sednev

И выглядела она в нем просто восхитительно!

Напомним, что в конце января Екатерина и Мартин стали едва ли не самыми обсуждаемыми персонами в эстонских СМИ. Поводом послужил не только скандальный развод Мартина с его теперь уже бывшей супругой Сирет Котка, но и обнародованные после развода сведения.

ФОТО: Remo Tõnismäe