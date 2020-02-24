СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ? ⟩ Новая возлюбленная Мартина Репинского удивила выбором наряда для президентского приема

На президентский прием по случаю 102-й годовщины ЭР среди прочих гостей был приглашен и Мартин Репинский, которого на приеме сопровождала его новая спутница жизни Екатерина Васильева.
Репинский выбрал для такого события классический фрак, а вот на Екатерине, которая замещает его в Йыхвиском волостном собрании и с прошлого лета работает администратором спортзала Йыхвиской спортшколы, было белоснежное, похожее на свадебное вечернее платье.
И выглядела она в нем просто восхитительно!
Напомним, что в конце января Екатерина и Мартин стали едва ли не самыми обсуждаемыми персонами в эстонских СМИ. Поводом послужил не только скандальный развод Мартина с его теперь уже бывшей супругой Сирет Котка, но и обнародованные после развода сведения.
Более того, на фоне череды скандалов, Мартин сделал Екатерине необычный подарок: заказал и попросил разместить в центре Йыхви плакат площадью 18 квадратных метров с фотографией Васильевой, на которой она запечатлена в некой южной стране на краю обрыва, с нарисованным красным сердцем и надписями "Katja, ma armastan Sind!" и "Катюшечка, я Тебя люблю!".