ТОП-10 ⟩ Самые яркие наряды гостей на президентском приеме по случаю 102-й годовщины ЭР!

Подготовка к такому торжественному мероприятию — дело не из легких и, зачастую, гости начинают подбирать наряды чуть ли не в тот же день, когда получают приглашение на прием.

Каждый год, 24 февраля, все внимание приковано к ним! Ради такого события не жалко ни денег, ни времени. Кстати, большинство гостей обычно отдают предпочтение нарядам местных дизайнеров, то же самое можно сказать и о бижутерии.