ТОП-10 ⟩ Самые яркие наряды гостей на президентском приеме по случаю 102-й годовщины ЭР!

Вот и подошла к концу торжественная часть президентского приема в честь 102-й годовщины Эстонской Республики. В этот раз президент Керсти Кальюлайд принимала своих гостей в театре «Угала» в Вильянди.
Подготовка к такому торжественному мероприятию — дело не из легких и, зачастую, гости начинают подбирать наряды чуть ли не в тот же день, когда получают приглашение на прием.
Каждый год, 24 февраля, все внимание приковано к ним! Ради такого события не жалко ни денег, ни времени. Кстати, большинство гостей обычно отдают предпочтение нарядам местных дизайнеров, то же самое можно сказать и о бижутерии.
Представляем вам ТОП-10 самых удачных нарядов президентского приема в 2020 году по версии портала Limon.ee!