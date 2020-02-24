ЭТО СЛИШКОМ МИЛО ⟩ Танель Падар с невестой и дочерью поздравил Эстонию с Днем независимости

Судя по всему, семейство решило отметить такой знаковый для любого жителя страны день в узком кругу.

Его невеста, Лаурен Вилльманн, также опубликовала совместный снимок, на котором счастливые молодые родители с любовью держат на руках маленькую Линду.

Падар и его невеста Лаурен Вилльманн стали родителями в августе прошлого года. «Я всегда помню о маленькой дочери и о том, что я теперь отец чудесной Линды», - написал счастливый отец в Instagram.