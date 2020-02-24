Пн, 24.02.2020
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ЭТО СЛИШКОМ МИЛО ⟩ Танель Падар с невестой и дочерью поздравил Эстонию с Днем независимости

Танель Падар и Лорен Вильманн

ФОТО: Скриншот с Instagram

Эстонский певец Танель Падар опубликовал фото, на котором изображен с полугодовалой дочерью Линдой.

Судя по всему, семейство решило отметить такой знаковый для любого жителя страны день в узком кругу.

Наша страна - это наш народ. Берегите друг друга. Счастья, Эстония!

- написал Танель под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Его невеста, Лаурен Вилльманн, также опубликовала совместный снимок, на котором счастливые молодые родители с любовью держат на руках маленькую Линду.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Падар и его невеста Лаурен Вилльманн стали родителями в августе прошлого года. «Я всегда помню о маленькой дочери и о том, что я теперь отец чудесной Линды», - написал счастливый отец в Instagram.

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