Пн, 24.02.2020
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КАКИЕ ТЫЛЫ! ⟩ Анфиса Чехова снялась полностью обнаженной, и Сеть вздрогнула

Анфиса Чехова.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Артистка от всей души поздравила мужчин с праздником, пишет Пятый канал.

Телеведущая Анфиса Чехова не перестает восхищать поклонников кадрами с откровенных фотосессий. Даже праздник 23 февраля не стал исключением. Артистка решила креативно поздравить мужчин, обнажив перед ними буквально все тело.

«Мужчины, долго думала как вас поздравить, и решила что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте Благородными, Искренними и Надежными, чтобы ваша Женщина могла обнажить перед вами не только Тело, но и Душу!» — подписала снимок Анфиса.

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Фолловеры звезды поначалу не знали, как реагировать на сексуальную «открытку». Кто-то пищал от восторга, а кто-то всерьез запаниковал: ведь дети тоже смотрят на «это».

«У кого на что фантазии хватило» — писали недовольные фанаты в комментариях.

Однако большая часть мужчин призналась: они в восторге от поздравления любимой звезды.

«Какие тылы! Я готов прикрывать их вечно!» — заметил особо смелый поклонник.

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