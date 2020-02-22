Отец Жанны Фриске вновь схлестнулся с Дмитрием Шепелевым

Как стало известно, папа умершей вокалистки подал иск в Пресненский суд Москвы. Ответчиком по делу назван гражданский муж Жанны Фриске, известный шоумен Дмитрий Шепелев.

Глава семейства Фриске просит телеведущего возместить ему 104 тысячи евро. Якобы такую сумму Дмитрий обязан был отдать благотворительной организации «Русфонд», но этого не сделал. Долг за шоумена погасил Владимир Борисович, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что ранее в программе «Осторожно, Собчак!» Дмитрий Шепелев говорил, что отдал деньги «Русфонду». По словам шоумена, он перечислил на счет благотворительной организации чуть более семи миллионов рублей. Более того, телеведущий обвинил семью певицы в похищении средств, выделенных на ее лечение. Также Шепелев рассказал об угрозах со стороны несостоявшегося тестя.

Напомним, в 2014 году организация «Русфонд» организовала сбор средств для помощи певице Жанне Фриске. У артистки диагностировали опухоль мозга. Россиянам удалось собрать 964 тысячи евро.