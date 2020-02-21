ТАКИЕ ДЕЛА ⟩ Потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в лесу в Финляндии... И вернули хозяйке!

Дебра и Шон поженились в 1977 году, счастливо прожили в браке 40 лет и вырастили троих детей. В 2017 году миссис Маккена овдовела: ее супруг скончался от рака. Она очень тяжело переживала его смерть.

И вот теперь, как сообщает издание Bangor Daily News, 63-летняя пенсионерка узнала, что кольцо загадочным образом нашлось в Финляндии. 47 лет спустя его во время прогулки по лесу обнаружил искатель кладов Маркко Саринен, который воспользовался металлоискателем. Кольцо лежало на глубине около 20 сантиметров. Маркко, который до сих пор не находил ничего более ценного, чем крышки от бутылок, очень обрадовался. А потом заметил надпись. И связался с американской ассоциацией выпускников, где вычислили, что кольцо принадлежало Шону Маккене. Саринен послал свою находку по почте Дебре.

Женщина говорит, что расплакалась, когда увидела кольцо. «Это очень трогательно — то, что в нашем мире негатива есть достойные люди», — говорит она. Маккена понятия не имеет, как ее кольцо могло оказаться так далеко от дома. Она считает его внезапное появление посланием с того света от супруга. «Шон всегда говорил, что не существует совпадений», — говорит американка. По ее мнению, муж хочет показать ей: все, что теряется, в конце концов находится.