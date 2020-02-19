Королева Елизавета запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на их титуле

Чуть больше месяца назад принц Гарри и Меган Маркл после длительного отпуска объявили о том, что они слагают с себя королевские полномочия, отказываются от финансирования из британской казны, а также вместе с сыном переезжают в Канаду, пишет Экспресс газета.