Королева Елизавета запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на их титуле

Чуть больше месяца назад принц Гарри и Меган Маркл после длительного отпуска объявили о том, что они слагают с себя королевские полномочия, отказываются от финансирования из британской казны, а также вместе с сыном переезжают в Канаду, пишет Экспресс газета.
Меган и Гарри уже обосновываются в новой стране, однако пока что они находятся в поисках работы, поэтому финансирование из британской казны не прекращалось. Также супругов поддерживает принц Чарльз, который дает им деньги из своих личных средств.
Тем временем королева Елизавета, которая на словах поддержала решение внука, строго запретила Гарри и Меган использовать их единственный оставшийся титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. То есть супруги не смогут зарегистрировать свой титул как товарный знак.
Поскольку герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи и теперь хотят быть финансово независимыми, использование слова «королевский» в этом контексте необходимо пересмотреть. Дискуссии все еще продолжаются,
— рассказал источник для Daily Mail.