БЕЗДОННАЯ КОРЗИНА ⟩ Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях

Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах в видеоподкасте Данилы Поперечного на YouTube. По словам 42-летнего юмориста, в настоящий момент он находится в «бездонной корзине секса».

«Я как раз на той стадии, что я уже не выделяю самый безумный секс. Какое-то время я выбирал необычные места. Длинные набережные. Внезапность. Подошла девушка помыть посуду, а ты тут. Близняшки нравятся, расовая карусель. Это то, о чем я мечтал, будучи советским ребенком», — признался комик.