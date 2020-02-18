Вт, 18.02.2020
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БЕЗДОННАЯ КОРЗИНА ⟩ Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях

Тимур Батрутдинов

ФОТО: Instagram

42-летний юморист признался, что мечтает остепениться, пишет Пятый канал.

Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах в видеоподкасте Данилы Поперечного на YouTube. По словам 42-летнего юмориста, в настоящий момент он находится в «бездонной корзине секса».

«Я как раз на той стадии, что я уже не выделяю самый безумный секс. Какое-то время я выбирал необычные места. Длинные набережные. Внезапность. Подошла девушка помыть посуду, а ты тут. Близняшки нравятся, расовая карусель. Это то, о чем я мечтал, будучи советским ребенком», — признался комик.

Телезвезда утверждает, что давно хочет остепениться и найти ту «единственную». Тимур Батрутдинов поделился — он никогда не изменял своим избранницам во время отношений.

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