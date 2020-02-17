ОНА ПРИЗНАЛАСЬ ⟩ Алла Пугачева рассказала, что она делает для сохранения молодости

Поклонники 70-летней Аллы Пугачевой давно заметили, что артистка помолодела. Комментировать свое преображение Примадонна не спешила, ссылаясь просто на хорошую наследственность. Но сейчас певица все же рассказала о процедурах, которые помогают ей свежо выглядеть. «Пластику, конечно, делала. Но из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз. Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом», — заявила Алла Борисовна.

Знаменитость добавила, что она прикладывает много усилий, чтобы оставаться молодой. Более того, артистке привозят из Израиля специальные кремы и витамины. «У меня и порода хорошая. Я смешиваю витамин Е с кремами. Он как сиропчик. Просто накладываю на лицо и шею», — поделилась Примадонна.