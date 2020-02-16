СЛУШАЙ ⟩ GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили диско-бэнгер «По синей грусти»

После нескольких месяцев тишины братья готовы снова ворваться я в топы с новыми релизами. При записи трека «По синей грусти» GAYAZOV$ BROTHER$ вдохновлялись звучанием хитов 90-х, поэтому на смену басам дип-хауса пришли ретросинты, сообщает THT Music.
Прошлый год стал поворотным в карьере GAYAZOV$ BROTHER$: Тимур и Ильяс выпустили несколько громких хитов, припевы которых прочно заедали в памяти даже у тех, кто услышал их случайно. После релиза бэнгера «Увезите меня на дип-хаус» братья занялись подготовкой московского шоу и отвлеклись от выпуска нового материала. Но ненадолго – сегодня дуэт представил танцевальную новинку.
Как и большинство современных артистов, GAYAZOV$ BROTHER$ не смогли обойти вниманием тренд на винтажное звучание и использовали приемы диско-хитов 90-х. Ностальгирующие по эпохе расцвета группы «Дискотека Авария» должны оценить.
GAYAZOV$ BROTHER$ зажгут танцпол 1 мая в клубе CatHouse!