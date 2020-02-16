СЛУШАЙ ⟩ GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили диско-бэнгер «По синей грусти»

Прошлый год стал поворотным в карьере GAYAZOV$ BROTHER$: Тимур и Ильяс выпустили несколько громких хитов, припевы которых прочно заедали в памяти даже у тех, кто услышал их случайно. После релиза бэнгера «Увезите меня на дип-хаус» братья занялись подготовкой московского шоу и отвлеклись от выпуска нового материала. Но ненадолго – сегодня дуэт представил танцевальную новинку.