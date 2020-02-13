Оксана Самойлова демонстрирует фигуру в мини-бикини на 38-й неделе беременности

Жена рэпера Джигана доказала, что многодетная мать, вопреки стереотипам, может выглядеть сексуально. Сейчас Оксана ждет появления четвертого ребенка в Майами, радуя фанатов пляжными снимками, пишет Стархит.
Поклонники уверены, рэперу крупно повезло с супругой — эффектной брюнеткой Оксаной Самойловой. 31-летняя модель сейчас активно готовится к четвертым родам. Многодетная мать призналась, что набрала 11 килограммов, впрочем, это не мешает ей получать все новые порции комплиментов. «Богиня!»; «С каждой беременностью вы все хорошеете и хорошеете»; «Оксана, ну как при беременности можно так классно выглядеть?» — пишут подписчики.
Впрочем, сама Оксана признавалась, что с ужасом ждет периода восстановления. Ведь ей с каждым разом все тяжелее возвращаться к прежнему весу. Модель на протяжении семи лет посещает фитнес-центры, но сейчас предпочитает не думать о предстоящих занятиях.
Меня это так достало. Каждый раз титанический труд, чтобы привести себя в форму после родов. Не знаю, как на этот раз собрать силу воли в кулак, потому что даже думать о спорте лень,
— поделилась она, отвечая на вопросы фанатов в Сети.