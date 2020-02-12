Ради дочери Тимати изменил меню своих ресторанов

Но оказалось, что девочку очень сильно интересуют фан-боксы — коробочки с едой и интересной игрушкой, о которых ей рассказали ее подружки. В конце концов именитый отец решил, что его команда просто обязана создать серию собственных фан-боксов, которые так обожают маленькие посетители.

Наверное, то что мы не ходим в другие фастфуды достаточно логично когда есть свой, который не то что "не уступает", а во многом превосходит другие... Я не утверждаю что это здоровая и очень полезная еда - наоборот, Фаст-Фуд априори не может быть полезным, но раз в неделю можно съесть то, что действительно вкусно и доставляет удовольствие ребёнку. Я чуть ушёл от топика Суть в том что Алиса не ходила в другие места, но её подруги естественно были и показали ей Фан-Боксы !!