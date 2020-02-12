Ради дочери Тимати изменил меню своих ресторанов

Российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в очередной раз доказал, насколько повезло его старшей дочери Алисе. По словам исполнителя и бизнесмена, из-за отменного качества еды в его ресторанах дочь никогда не посещала другие заведения, где преимущественно кормят фастфудом, пишет Экспресс газета.
Но оказалось, что девочку очень сильно интересуют фан-боксы — коробочки с едой и интересной игрушкой, о которых ей рассказали ее подружки. В конце концов именитый отец решил, что его команда просто обязана создать серию собственных фан-боксов, которые так обожают маленькие посетители.
Наверное, то что мы не ходим в другие фастфуды достаточно логично когда есть свой, который не то что "не уступает", а во многом превосходит другие... Я не утверждаю что это здоровая и очень полезная еда - наоборот, Фаст-Фуд априори не может быть полезным, но раз в неделю можно съесть то, что действительно вкусно и доставляет удовольствие ребёнку. Я чуть ушёл от топика Суть в том что Алиса не ходила в другие места, но её подруги естественно были и показали ей Фан-Боксы !!
Естественный вопрос был адресован ко мне незамедлительно: Пап а почему у тебя нет таких боксов? Логично)) по этому я быстро изучил какой вид игрушек Алисе и ее подругам больше всего хотелось бы видеть и без промедления запустил вместе с командой @blackstarburger!!! Приходите попробовать с детьми, заодно сравните Цену и Качество у нас по сравнению с другими аналогами. Похоже, чутка витиеватый текст вышел, сорри. Если вкратце - Фан Боксы просто бомба,
— написал Тимати на своей странице в Instagram (сохранен авторский стиль. — прим. ред.), где попутно разместил и видео дегустации Алисой первых фан-боксов, которые теперь пополнят меню его ресторанов.