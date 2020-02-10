ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эстонская рекламная кампания перебралась в лондонское метро

Мэтью Хоулхаус ​из Лондона поделился в Twitter фотографией эстонской рекламной кампании расположенной на станции лондонского метро Вестминстер. Кампания ловко связана с выходом Великобритании из Европейского Союза 31 января.

«Великобритания покидает Европейский Союз. Ваш бизнес не должен уходить» — таков девиз кампании э-резидентства.

Кроме того, англоязычная реклама включает в себя информацию об э-резидентстве и веб-адрес, по которому заинтересованные лица могут зарегистрироваться в качестве э-резидента. На рекламном плакате указано, что подача заявления на электронное проживание стоит 120 евро или около 100 фунтов.

Публикацией поделилось почти 700 раз, и более 1600 человек отреагировали положительно.

Estonian government advert, Westminster tube station pic.twitter.com/AKd9snH4F0 — Matthew Holehouse (@mattholehouse) February 4, 2020

«Действительно здорово, что эта маленькая страна с населением всего в 1,3 миллиона человек теперь обладает большей силой в еврозоне, чем вся Великобритания!», — комментирует один британский гражданин.

Один пользователь Twitter добавил, что он видел то же объявление на всех остановках метро. «Кто-то должен извлечь выгоду из Брексита», — заключил он.

I keep seeing this all over tube stations. Someone’s got to make the most out of Brexit... — Tania (@taniasultana_) February 4, 2020

Этой публикацинй также поделился в социальных сетях Том Пек, который является автором политических набросков для The Independent.

«Верните контроль. Отдайте его Эстонии », — написал Пек в своей публикации.