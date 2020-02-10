ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Эстонская рекламная кампания перебралась в лондонское метро

С тех пор, как Великобритания вышла из Европейского Союза, в лондонском метро были установлены крупные плакаты, рекламирующие э-резидентство Эстонской Республики, пишет Elu24.
Мэтью Хоулхаус из Лондона поделился в Twitter фотографией эстонской рекламной кампании расположенной на станции лондонского метро Вестминстер. Кампания ловко связана с выходом Великобритании из Европейского Союза 31 января.
«Великобритания покидает Европейский Союз. Ваш бизнес не должен уходить» — таков девиз кампании э-резидентства.
Кроме того, англоязычная реклама включает в себя информацию об э-резидентстве и веб-адрес, по которому заинтересованные лица могут зарегистрироваться в качестве э-резидента. На рекламном плакате указано, что подача заявления на электронное проживание стоит 120 евро или около 100 фунтов.
Публикацией поделилось почти 700 раз, и более 1600 человек отреагировали положительно.
Estonian government advert, Westminster tube station pic.twitter.com/AKd9snH4F0— Matthew Holehouse (@mattholehouse) February 4, 2020
«Действительно здорово, что эта маленькая страна с населением всего в 1,3 миллиона человек теперь обладает большей силой в еврозоне, чем вся Великобритания!», — комментирует один британский гражданин.
Один пользователь Twitter добавил, что он видел то же объявление на всех остановках метро. «Кто-то должен извлечь выгоду из Брексита», — заключил он.
I keep seeing this all over tube stations. Someone’s got to make the most out of Brexit...— Tania (@taniasultana_) February 4, 2020
Этой публикацинй также поделился в социальных сетях Том Пек, который является автором политических набросков для The Independent.
«Верните контроль. Отдайте его Эстонии », — написал Пек в своей публикации.
Take back control.— Tom Peck (@tompeck) February 4, 2020
Give it to Estonia https://t.co/8Zu8K9YK19