Почему женщины изменяют?

Но что ими движет? Казалось бы, все идеально в ваших отношениях, но девушка оказывается не верна. Измена мужчины зачастую продиктована похотью, неуемным желанием познать всех женщины на свете.

В случае же с девушками все гораздо сложнее, в их головах может быть множество причин, которые для нас покажутся совершенно безумными. Мы ни в коем случае не оправдываем измены, но, покопавшись, нашли причины, которые могут послужить толчком к предательству.

Она чувствует себя недооцененной

Женщины так устроены, что они важны и привлекательны для своего мужчины. Стоит этому ощущению испариться, как подруга идет в поисках самоутверждения к парню, который сможет по достоинству оценить все преимущества ее компании.

Ты плохо к ней относишься

Если ты забиваешь на свою подругу, унижаешь и не ценишь ее, то она либо просто уйдет от тебя, либо сначала изменит, а потом уйдет. Скотское отношение побуждает подруг действовать самым решительным образом. Конечно же, измена в первую очередь унизительна для нее и лучше всего сначала расстаться, а потом искать приключения на все причинные места.

Она разлюбила

Весомая причина, чтобы расстаться, но не изменять. Увы, не все девушки так считают. Многим дамам совесть позволяет пудрить мозги одному парню и весело проводить время с совершенно другим. Никак иначе, как бл*дство, это не назовешь, но такие случаи очень часто встречаются в нашей жизни. Расстанься, а потом делай что хочешь. Кстати, этот же совет относится и к парням.

Она злится

Девушки очень эмоциональны и в порыве гнева могут натворить много бед. Конечно же, изменять — это совсем уж дикость, но многие подруги не гнушаются пойти и на такие меры.

Она не уважает своего мужчину

Очень распространенный случай измены. Женщине ничего не стоит изменить мужчине, которого она не уважает, ведь он для нее пустое место. Часто такие измены происходят в парах, где девушка является главной в отношениях. Как только она встречает мужчину, который может ее усмирить и поставить на место, ее ноги более не способны находиться в сомкнутом состоянии.

Она напилась

Стоит в топе причин измены. Никакой логики, просто пьяное существо, которым движет первобытный инстинкт. Ведь мы все знаем, чему пьяная баба не хозяйка.

Ты ее не слышишь и не слушаешь

Ты не слушал свою девушку, и тут подвернулся парень, который выслушал все ее беды, посочувствовал, предложив поплакать в его жилетку, а затем отвел к себе домой, где продолжил утешать и выслушивать в постели. Мерзко, но так зачастую и бывает.

Мужчина заставляет ее чувствовать себя привлекательной