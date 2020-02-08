Почему женщины изменяют?

Один из наиболее животрепещущих вопросов, который никогда не даст покоя мужчинам. Что побуждает подруг изменять? Измена — самое сильное предательство, которое только может совершить человек, находясь в отношениях. Мерзкий и низменный поступок, который мы уж точно не ожидаем от своей подруги, пишет Mencult.
Но что ими движет? Казалось бы, все идеально в ваших отношениях, но девушка оказывается не верна. Измена мужчины зачастую продиктована похотью, неуемным желанием познать всех женщины на свете.
В случае же с девушками все гораздо сложнее, в их головах может быть множество причин, которые для нас покажутся совершенно безумными. Мы ни в коем случае не оправдываем измены, но, покопавшись, нашли причины, которые могут послужить толчком к предательству.
Она чувствует себя недооцененной
Женщины так устроены, что они важны и привлекательны для своего мужчины. Стоит этому ощущению испариться, как подруга идет в поисках самоутверждения к парню, который сможет по достоинству оценить все преимущества ее компании.
Ты плохо к ней относишься
Если ты забиваешь на свою подругу, унижаешь и не ценишь ее, то она либо просто уйдет от тебя, либо сначала изменит, а потом уйдет. Скотское отношение побуждает подруг действовать самым решительным образом. Конечно же, измена в первую очередь унизительна для нее и лучше всего сначала расстаться, а потом искать приключения на все причинные места.
Она разлюбила
Весомая причина, чтобы расстаться, но не изменять. Увы, не все девушки так считают. Многим дамам совесть позволяет пудрить мозги одному парню и весело проводить время с совершенно другим. Никак иначе, как бл*дство, это не назовешь, но такие случаи очень часто встречаются в нашей жизни. Расстанься, а потом делай что хочешь. Кстати, этот же совет относится и к парням.
Она злится
Девушки очень эмоциональны и в порыве гнева могут натворить много бед. Конечно же, изменять — это совсем уж дикость, но многие подруги не гнушаются пойти и на такие меры.
Она не уважает своего мужчину
Очень распространенный случай измены. Женщине ничего не стоит изменить мужчине, которого она не уважает, ведь он для нее пустое место. Часто такие измены происходят в парах, где девушка является главной в отношениях. Как только она встречает мужчину, который может ее усмирить и поставить на место, ее ноги более не способны находиться в сомкнутом состоянии.
Она напилась
Стоит в топе причин измены. Никакой логики, просто пьяное существо, которым движет первобытный инстинкт. Ведь мы все знаем, чему пьяная баба не хозяйка.
Ты ее не слышишь и не слушаешь
Ты не слушал свою девушку, и тут подвернулся парень, который выслушал все ее беды, посочувствовал, предложив поплакать в его жилетку, а затем отвел к себе домой, где продолжил утешать и выслушивать в постели. Мерзко, но так зачастую и бывает.
Мужчина заставляет ее чувствовать себя привлекательной
Подруга не чувствует себя привлекательной и сексуальной для своего мужчины и ищет самоутверждения. Тут появляется красавчик, который осыпает ее комплиментами и восхваляет ее красоту, как греки восхваляли Афродиту. И вот, подруга уже тает в руках обольстителя и готова отдаться ему за столь сладостные речи.
Партнер не удовлетворяет в сексуальном плане
В постели к каждой девушке нужен особый подход. Если партнер не удовлетворяет ее и не хочет ничего менять, то подруга может начать поглядывать налево, а затем может туда и сходить. Адекватная причина, чтобы расстаться, но не причина, чтобы опускаться до измены.
Она мстит
Если парень сильно обидел свою подругу, то она вполне может отомстить таким способом. Неважно, что стало причиной обиды, такой вид мести самый болезненный и гарантированно принесет немало страданий ее «возлюбленному».
Она встретила другого
Девушка нашла другого, и давно крутит с ним шашни? Пора срочно прекратить эти отношения и выставить ее за дверь. Нужно иметь храбрость, чтобы закончить отношения с честью и войти в новые с незапятнанной репутацией.
Она подумала, что настал кризис отношений
И решила проверить, так ли это на самом деле. Многие подруги идут на измену именно по этой причине: в отношениях с парнем начались постоянные проблемы. С помощью другого мужчины она решает найти этому подтверждение.
Она считает, что слишком хороша
Она может подумать, что переросла своего парня — надо идти дальше. Но для начала ей надо в этом убедиться, вступив в связь с другим. Единственная загвоздка состоит в том, что большинство мужчин с радостью воспользуются возможностью трахнуть хоть немного привлекательную девушку. Как говорится, даже среднестатистической девушке, чтобы затащить парня в постель, требуется всего лишь раздвинуть ноги.