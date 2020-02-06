Пт, 7.02.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Кто она — «Оксана» из нашумевшего клипа про Нарву?
А что это за девушка и где она живет...

ФОТО: Instagram / Скриншот

Нашумевший клип nublu x gameboy tetris на песню für Oksana не только стал настоящей сенсацией, но и принес исполнителям и режиссеру несколько наград Эстонской музыкальной премии EMA-2020, которая прошла 24 января в Saku Suurhall.

Für Oksana упала на плодородную и подготовленную почву, затронув души эстонцев. Ведь Нарва принадлежит Эстонии и жителям города, 

пишет член Рийгикогу Катрин Райк.  

Особенную популярность песни также обеспечил необычный клип, снятый художницей и режиссером Мартой Ваарик, известной своим необычным взглядом на искусство. Кстати, эта работа принесла ей победу в категрии «Лучший клип года» на EMA-2020...

Так кто же эта загадочная «Оксана», которую так настойчиво ищет nublu в своем клипе?

Девушку зовут Катрин Нахкур и, согласно информации в ее Instagram, на который подписано почти 8 тысяч пользователей, она работает стилистом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, судя по фото, жизнь Катрин даже немного походит на клип, в котором она сыграла главную роль. Эпатажные наряды, яркий макияж и много красок...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катрин часто экспериментирует со своим стилем, любит красить волосы в яркие цвета и менять прически. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вкус у девушки тоже весьма необычный. Такую на улице ни с кем не перепутаешь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А еще Катрин довольно часто путешествует со своим другом...

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