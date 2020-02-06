ФОТО ⟩ Кто она — «Оксана» из нашумевшего клипа про Нарву?
Нашумевший клип nublu x gameboy tetris на песню für Oksana не только стал настоящей сенсацией, но и принес исполнителям и режиссеру несколько наград Эстонской музыкальной премии EMA-2020, которая прошла 24 января в Saku Suurhall.
Für Oksana упала на плодородную и подготовленную почву, затронув души эстонцев. Ведь Нарва принадлежит Эстонии и жителям города,
— пишет член Рийгикогу Катрин Райк.
Особенную популярность песни также обеспечил необычный клип, снятый художницей и режиссером Мартой Ваарик, известной своим необычным взглядом на искусство. Кстати, эта работа принесла ей победу в категрии «Лучший клип года» на EMA-2020...
Так кто же эта загадочная «Оксана», которую так настойчиво ищет nublu в своем клипе?
Девушку зовут Катрин Нахкур и, согласно информации в ее Instagram, на который подписано почти 8 тысяч пользователей, она работает стилистом.
К слову, судя по фото, жизнь Катрин даже немного походит на клип, в котором она сыграла главную роль. Эпатажные наряды, яркий макияж и много красок...
Катрин часто экспериментирует со своим стилем, любит красить волосы в яркие цвета и менять прически.
Вкус у девушки тоже весьма необычный. Такую на улице ни с кем не перепутаешь!
А еще Катрин довольно часто путешествует со своим другом...
Смотри другие фото в ее Instagram!