ФОТО ⟩ Кто она — «Оксана» из нашумевшего клипа про Нарву?

Für Oksana упала на плодородную и подготовленную почву, затронув души эстонцев. Ведь Нарва принадлежит Эстонии и жителям города,

— пишет член Рийгикогу Катрин Райк.

Особенную популярность песни также обеспечил необычный клип, снятый художницей и режиссером Мартой Ваарик, известной своим необычным взглядом на искусство. Кстати, эта работа принесла ей победу в категрии «Лучший клип года» на EMA-2020...

Так кто же эта загадочная «Оксана», которую так настойчиво ищет nublu в своем клипе?

Девушку зовут Катрин Нахкур и, согласно информации в ее Instagram, на который подписано почти 8 тысяч пользователей, она работает стилистом.

К слову, судя по фото, жизнь Катрин даже немного походит на клип, в котором она сыграла главную роль. Эпатажные наряды, яркий макияж и много красок...

Катрин часто экспериментирует со своим стилем, любит красить волосы в яркие цвета и менять прически.

Вкус у девушки тоже весьма необычный. Такую на улице ни с кем не перепутаешь!

А еще Катрин довольно часто путешествует со своим другом...