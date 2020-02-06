ВОТ ЭТО ОРЕШЕК 🔥 ⟩ Обладательница самой аппетитной попы Эстонии облачилась в кожу и дразнит фанатов

Вчера, 6 февраля в Instagram модели появилось свежее фото, на котором она позирует в полоборота в ванной комнате. Эрна, прекрасно знающая о том, какая часть ее тела будоражит поклонников больше всего, подчеркивает свои выдающиеся формы обтягивающими нарядами. На этот раз для снимка Эрна выбрала брюки из искуственной кожи... Подписчики тут же завалили ее комментариями: