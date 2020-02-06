ВОТ ЭТО ОРЕШЕК 🔥 ⟩ Обладательница самой аппетитной попы Эстонии облачилась в кожу и дразнит фанатов

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны.
Вчера, 6 февраля в Instagram модели появилось свежее фото, на котором она позирует в полоборота в ванной комнате. Эрна, прекрасно знающая о том, какая часть ее тела будоражит поклонников больше всего, подчеркивает свои выдающиеся формы обтягивающими нарядами. На этот раз для снимка Эрна выбрала брюки из искуственной кожи... Подписчики тут же завалили ее комментариями:
Давай, Эрна! ❤️🔥
Горячая штучка!
Тебе так идет кожа!
Ты меня так мотивируешь!
Смотри фото!