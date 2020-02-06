КАКАЯ УТРАТА! ⟩ Скончался легендарный Кирк Дуглас

«C огромной печалью мы с братьями сообщаем о том, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.

По словам актера, его отец был «легендой для мира, актером из золотого века кино», гуманистом и справедливым человеком с собственными убеждениями, с которого брали пример. А для Майкла и его братьев Джоэла и Питера – просто папой, для внуков и правнуков – замечательным дедушкой, и прекрасным мужем для своей жены Анны.

Известно, что Кирк Дуглас за свою долгую жизнь снялся в более чем в 80 фильмах. В том числе он сыграл в таких картинах как «Спартак», «Туз в рукаве», «Детективная история», «Тропы славы», «Злые и красивые», «Жажда жизни». В 1957 году Кирк Дуглас завоевал «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Жажда жизни». В 1996 году он стал обладателем почетного «Оскара».