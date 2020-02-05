Похудевшая Настя Каменских опубликовала фото из спортзала

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой — поп-исполнительница опубликовала новое фото из спортзала. Жена рэпера Потапа предстала в окружении спортивных тренажеров и снарядов в костюме для тренировки. На лице Каменских нет косметики, пышные кудрявые волосы артистка собрала в пучок, пишет Пятый канал.
Я начала свой день со спорта, а вы как?
— написала 32-летняя артистка.
Несмотря на манящие формы знаменитости, ее фанаты отреагировали на снимок неоднозначно: одни начали утверждать, что даже после экстремального похудения певица не утратила своей красоты и обаяния, другие — что резкое снижение веса довело исполнительницу до изнеможения.
Красотуля;
Исхудали Вы очень;
Настя — худышка;
Любимая красотка,
— написали фолловеры.
Известно, что певица отдает предпочтение бегу. Настя посоветовала слушать свое тело, ставить перед собой цели и комбинировать кардиозанятия с силовыми нагрузками.