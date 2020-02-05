Похудевшая Настя Каменских опубликовала фото из спортзала

Я начала свой день со спорта, а вы как?

Несмотря на манящие формы знаменитости, ее фанаты отреагировали на снимок неоднозначно: одни начали утверждать, что даже после экстремального похудения певица не утратила своей красоты и обаяния, другие — что резкое снижение веса довело исполнительницу до изнеможения.