Ср, 5.02.2020
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Похудевшая Настя Каменских опубликовала фото из спортзала

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой — поп-исполнительница опубликовала новое фото из спортзала. Жена рэпера Потапа предстала в окружении спортивных тренажеров и снарядов в костюме для тренировки. На лице Каменских нет косметики, пышные кудрявые волосы артистка собрала в пучок, пишет Пятый канал.

Я начала свой день со спорта, а вы как?

— написала 32-летняя артистка.

Несмотря на манящие формы знаменитости, ее фанаты отреагировали на снимок неоднозначно: одни начали утверждать, что даже после экстремального похудения певица не утратила своей красоты и обаяния, другие — что резкое снижение веса довело исполнительницу до изнеможения.

Красотуля;

Исхудали Вы очень;

Настя — худышка;

Любимая красотка,

— написали фолловеры.

Известно, что певица отдает предпочтение бегу. Настя посоветовала слушать свое тело, ставить перед собой цели и комбинировать кардиозанятия с силовыми нагрузками.

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