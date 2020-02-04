Вт, 4.02.2020
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ОНИ ВЗОРВАЛИ ИНТЕРНЕТ ⟩ Шакира вместе с Дженнифер Лопес устроили зажигательное шоу в перерыве Супербоула
Видео века

Дженнифер Лопес и Шакира

ФОТО: KEVIN WINTER/AFP

Поп-певицы Шакира и Дженнифер Лопес выступили во время большого перерыва Супербоула-2020 — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая состоялась 2 февраля на арене Hard Rock Stadium в Майами. Запись их шоу на YouTube за несколько часов набрала почти 16 миллионов просмотров, пишет snob.ru.

В решающем матче встретились игроки «Сан-Франциско 49» и «Канзас-Сити Чифс». В итоге последние одержали победу. Но кроме матча, зрителям запомнилось зажигательное шоу в перерыве, которое устроили Шакира и Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес

Maddie Meyer/AFP

Сначала Шакира в окружении подтанцовки спела отрывки из своих хитов, в том числе She Wolf, Empire и Hips Don’t Lie. Затем на сцену вышла Лопес, которая исполнила Jenny From the Block, Get Right, On The Floor и другие композиции.

Самой энергичной частью шоу стали песни Let’s Get Loud и Waka Waka, которые певицы исполнили вместе с дочерью Лопес Эммой. Выступление завершилось совместным танцем.

Добавим, что Лопес 50 лет, а Шакире 43. Есть на кого равняться, не правда ли?

Пользователям соцсетей шоу Шакиры и Дженнифер Лопес понравилось не меньше, чем публике на стадионе. Коллеги тоже оценили выступление. Леди Гага написала в Twitter: «Джей Ло, Шакира и все особые гости были такими невероятными. Какое веселое шоу в перерыве — я танцевала и улыбалась все время. Такие сильные и сексуальные женщины!»

Дженнифер Лопес и Шакира

Charlie Riedel/AP

Не обошлось и без шуток. Некоторые зрители признались, что после выступления пошли на тренировку.
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