ОНИ ВЗОРВАЛИ ИНТЕРНЕТ ⟩ Шакира вместе с Дженнифер Лопес устроили зажигательное шоу в перерыве Супербоула
Поп-певицы Шакира и Дженнифер Лопес выступили во время большого перерыва Супербоула-2020 — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая состоялась 2 февраля на арене Hard Rock Stadium в Майами. Запись их шоу на YouTube за несколько часов набрала почти 16 миллионов просмотров, пишет snob.ru.
В решающем матче встретились игроки «Сан-Франциско 49» и «Канзас-Сити Чифс». В итоге последние одержали победу. Но кроме матча, зрителям запомнилось зажигательное шоу в перерыве, которое устроили Шакира и Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес
Maddie Meyer/AFP
Сначала Шакира в окружении подтанцовки спела отрывки из своих хитов, в том числе She Wolf, Empire и Hips Don’t Lie. Затем на сцену вышла Лопес, которая исполнила Jenny From the Block, Get Right, On The Floor и другие композиции.
Самой энергичной частью шоу стали песни Let’s Get Loud и Waka Waka, которые певицы исполнили вместе с дочерью Лопес Эммой. Выступление завершилось совместным танцем.
Добавим, что Лопес 50 лет, а Шакире 43. Есть на кого равняться, не правда ли?
Дженнифер Лопес и Шакира
Charlie Riedel/AP