ОНИ ВЗОРВАЛИ ИНТЕРНЕТ ⟩ Шакира вместе с Дженнифер Лопес устроили зажигательное шоу в перерыве Супербоула

В решающем матче встретились игроки «Сан-Франциско 49» и «Канзас-Сити Чифс». В итоге последние одержали победу. Но кроме матча, зрителям запомнилось зажигательное шоу в перерыве, которое устроили Шакира и Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес Maddie Meyer/AFP

Сначала Шакира в окружении подтанцовки спела отрывки из своих хитов, в том числе She Wolf, Empire и Hips Don’t Lie. Затем на сцену вышла Лопес, которая исполнила Jenny From the Block, Get Right, On The Floor и другие композиции.

Самой энергичной частью шоу стали песни Let’s Get Loud и Waka Waka, которые певицы исполнили вместе с дочерью Лопес Эммой. Выступление завершилось совместным танцем.

Добавим, что Лопес 50 лет, а Шакире 43. Есть на кого равняться, не правда ли?